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中職／蘇智傑第25轟出爐 江國豪吞下生涯首敗

2019-09-10 23:00聯合報 記者藍宗標╱即時報導

蘇智傑。 報系資料照
蘇智傑。 報系資料照
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統一獅隊今天在台南球場發揮主場優勢，全場揮出17支安打，包括蘇智傑本季第25轟，洋投羅里奇也一路壓制富邦悍將隊打線，終場以8：2獲勝，悍將21歲菜鳥投手江國豪吞下生涯首敗。

獅隊火力全開，蘇智傑、陳鏞基、高國慶都有三支安打，21歲新秀游擊手柯育民生涯首安也出爐；蘇智傑終止連七戰未開轟，單季25轟再創個人新高，仍在全壘打排行榜名列第二，只落後Lamigo桃猿隊朱育賢三轟。

羅里奇本季第七場優質先發，被揮出三支安打，投出五次三振，失兩分只有一分自責，本季戰績升至5勝6敗，其中4勝擊敗悍將。

今天比賽受到下雨影響，延到晚上7點45分才開打，羅里奇說：「有被告知比賽延後，輕鬆面對、在牛棚做好準備。」

江國豪生涯第二場先發，投五局被揮出12支安打，其中六安集中在二局下，包括蘇智傑兩分砲，這半局失五分種下敗因，退場時失六分全是自責分，被安打數、失分都寫下個人最慘紀錄。

獅隊今年選秀會第四輪指名新人柯育民初登一軍，立刻擔任先發七棒、游擊手，前兩次打擊掛零，五局下從江國豪的手中揮出左外野方向一壘打，拿回生涯首安球做紀念。

悍將終止二連勝，下半季戰績24勝21敗仍居第二，落後中信兄弟隊一場勝差，獅隊19勝27敗墊底。

蘇智傑江國豪
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