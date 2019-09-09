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中職／真的要退？ 彭政閔8月起打擊增溫

2019-09-09 20:06聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

生涯最後一年，「恰恰」彭政閔更新個人數據的腳步沒有減緩，昨晚中信兄弟隊雖然以8：11無力逆轉輸給統一獅隊，不過彭政閔在九局下的二壘安打讓他刷新個人單場最多二壘安打紀錄，也是自2014年後再度單場敲出三長打。

彭政閔昨晚前兩打席無功而返，不過第五、第七、第九局連續敲出三支二壘安打，一支打到左外野，蘇智傑未能掌握形成長打，一支在右外野邊線附近落地，「恰恰」奮力撲上二壘，第九局的二壘安打直接打到中左外野牆腳，刷新個人單場新高。

這也是彭政閔生涯第七次單場三支長打演出，上一次是2014年4月12日在天母球場對統一獅，「恰恰」單場五打數四安打，其中兩支二壘安打、一支全壘打、一支一壘安打，差點完全打擊。

彭政閔不僅昨天火力旺盛，目前連七場安打、連四場複數安打，九月出賽四場敲出九安、七打點，打擊率高達5成63，上壘率5成88、長打率8成13。

彭政閔7月雖然打擊率不到兩成，不過八月手感極佳，出賽16場敲出20安，打擊率4成08，將整季打擊率從2成70硬是拉回到3成17，好手感維持到季末，打擊率、長打率都將是2016年後最佳，也難怪球迷在問：「恰恰今年真的要退休嗎？」

中信兄弟隊彭政閔昨晚對統一獅單場敲出三支二壘安打。資料照，記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊彭政閔昨晚對統一獅單場敲出三支二壘安打。資料照，記者蘇志畬／攝影
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彭政閔統一獅

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