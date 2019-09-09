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12強賽／門票13日全面開賣 辜仲諒喊話前進東奧

2019-09-09 20:17中央社 台北9日電

世界12強棒球錦標賽門票13日開賣，記者會上1984洛杉磯奧運中華隊奪牌班底、去年亞運棒球賽銅牌、今年U18世界盃冠軍國手代表都出席，棒協理事長辜仲諒喊出，棒球前進東京奧運。

2019年第2屆世界12強棒球賽今天舉行售票記者會，昨天在韓國釜山舉行的U18世界盃棒球賽風光奪冠的中華隊教練葉明嘉、投手余謙、野手林政華帶著金牌出席，去年在亞運棒球賽拿下銅牌的國手吳昇峰、王政浩，以及中信兄弟隊球員王勝偉都出席。

中華棒球協會理事長辜仲諒談起昨天U18的冠軍戰情緒仍顯激動，直說昨天晚上都還在做夢。他提到，今年中華隊在三級棒球國際賽事成績亮眼，接連拿下U12世界盃、U18世界盃冠軍，也把壓力丟給年底世界12強賽中華成棒，希望可以延續好成績，「讓棒球前進2020年東京奧運」。

記者會上1984年洛杉磯奧運棒球表演賽銅牌中華隊班底，棒協副理事長林華韋、趙士強，棒協理事葉志仙，以及中職富邦悍將隊顧問郭泰源皆出席。辜仲諒象徵性地為林華韋、趙士強和葉志仙披上1984年中華隊復刻版球衣，期待年輕世代中華隊可以突破重圍。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月5日至7日在台中洲際棒球場與桃園棒球場舉行，中華隊主場在洲際棒球場，中華隊將依序與波多黎各、委內瑞拉、日本交手，賽事門票於9月10日至12日開放中信卡友網路購票，13日起全面開賣。

中華隊主場賽事門票內野熱區票價新台幣2500元，記者會上辜仲諒象徵性地買下第一張門票，他也喊話：「這是我們的主場，希望全台灣愛棒球的球迷為中華隊加油，一起努力爭取最高榮耀。」

棒球中華隊棒協

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