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日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00福耳

松坂大輔今年在一軍只登板兩場，共投5又1/3局就丟掉10分自責分，防禦率高達16.88，在8月初又因右手肘發炎而被下放二軍，至今未曾上過場投球。松坂在上季轉戰中日，投出6勝4敗3.74防禦率的成績，一度讓各界認為他已復活，目前證明那只是曇花一現，甚至於是迴光返照。松坂今年的表現，讓中日球團慎重地在考慮明年是否要再與他簽約，至於松坂本人仍不輕言引退，但即使續留，也勢必難逃大幅減薪的命運。

松坂過往的豐功偉業不必多提，日職老早就以他冠名，將1980年4月2日到1981年4月1日間出生的職棒球員統稱為「松坂世代」，被歸於松坂世代的球員將近百人，最早進入職棒的是在99年，也是這一批球員高中畢業年份，這年就有包括松坂、藤川球兒及森本稀哲等，多達29人被選進職棒，最晚的則是在09年，當年28歲高齡的森田丈武以育成球員身份加入樂天。

松坂大輔是和王建民都是在1980年出生的投手，在那個年份間棒球好手輩出，成為有名...
松坂大輔是和王建民都是在1980年出生的投手，在那個年份間棒球好手輩出，成為有名的「松坂世代」。只是歲月不饒人，眾多好手陸續退出職棒舞台。 歐新社資料照片
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雖然松坂世代在職棒亮相過的球員多達約百人，但真正留下實績的名將並不算多，松坂就不用說了，另外藤川曾各兩度拿下救援王及中繼王，還與松坂同樣挑戰過大聯盟；杉內俊哉則是得過了所有先發投手專屬的獎項，如勝投、防禦率、勝率及三振王，以及05年的澤村賞及年度MVP；與杉內同樣拿過年度MVP的還有和田毅，和田也曾在16年奪下勝投及勝率雙冠王；村田修一在07、08兩年連霸全壘打王；其他還出過5位新人王，打點王、盜壘王也都曾出現在這些球員當中，松坂世代唯一無緣的獎項只有打擊王一項。

杉內俊哉沒有前往大聯盟挑戰，他在日職生涯留下142勝77敗、防禦率2.95的優異...
杉內俊哉沒有前往大聯盟挑戰，他在日職生涯留下142勝77敗、防禦率2.95的優異成績。 歐新社資料照片
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隨著歲月過去，松坂世代的球員也一個接一個引退，去年就有包括杉內、村田修一及矢野謙次在內的6名球員告別球場，今年球季還在場上拼戰的只剩10人，其中梵英心是在社會人球隊，久保康友則是在墨西哥聯盟，但球季還沒結束，就又有2名松坂世代的球員宣佈季後要引退了。

在6日發出引退消息的是永川勝浩，永川在02年大學畢業後以自由粹加入廣島，生涯17個球季除了12、17及19年三季整季未在一軍出場外，其他幾年都是擔任後援工作，03年新人年就拿下25次救援成功，06到09年連續4季的救援成功都在25次以上，之後轉中繼，13到15年也都有10個中繼點以上，生涯累積成績為3.47防禦率、38勝42敗79個中繼點及165次救援成功，是廣島黑暗時期的守護神，在球迷心中有一定份量的存在感。他在近兩年因傷出賽不多，今年更整季未上一軍，引退已在預料之中。

3天後，養樂多的館山昌平也確定要在季後引退。館山也是松坂世代的一員，同樣在02年進入職棒，04年雖然動了右肘的TJ手術，但隔年就重回球場，之後成為隊上主力先發之一，從08到12年連續5季都超過10勝，09年還以16勝奪下央聯勝投王，不過之後再度陷入傷痛地獄中，右肘又動了包括第二次TJ在內的多次手術，股關節也開了刀，導致他13年之後的職棒生涯都在手術及復健中度過，15年先發11場拿下6勝4敗，防禦率2.89是近期最佳，今年則是只有出賽1場，投3局失2分自責分，生涯累積85勝68敗3.32防禦率的成績，總計動過9次手術，身上留下175針的痕跡。

在永川及館山陸續宣布引退後，松坂世代還在職棒的僅剩6人，不過依照今年上場次數及成績來看，阪神的藤川及軟銀的和田兩人明年還會留在隊中，樂天的久保裕也或許有機會續戰，至於樂天的渡邊直人、火腿的實松一成，甚至於松坂本人，都可能在季後引退或是不被續約，松坂世代即將消失在日本的職棒場上。

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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