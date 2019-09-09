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12強賽／中華隊票價出爐 預賽3戰最貴2500元

2019-09-09 19:17聯合報 記者藍宗標╱即時報導

世界12強棒球賽B組預賽11月5日開打，中華隊將以地主身分，在台中洲際球場迎戰波多黎各、委內瑞拉、日本，中華棒協今天正式公布售票資訊，這三場攸關明年東京奧運門票的重要賽事，內野區最貴2500元，最便宜的外野區1000元。

中華隊11月5到7日晚上六點半依序對決多黎各、委內瑞拉、日本，必須取得分組前兩名，才能晉級在日本進行的六強複賽，爭取打進東京奧運的機會，最受矚目的比賽無疑是11月7日的台日大戰。

中華棒協理事長辜仲諒今天表示，中華隊今年表現非常好，上個月舉辦的U12世界盃才在台南奪冠，昨天又傳來好消息，U18登上世界冠軍，相信接下來的12強賽，中華隊不會讓大家失望。

他說：「就是要延續這股氣勢，打敗所有的國家拿下冠軍，前進奧運。」

世界12強賽門票將分兩階段預售，9月10到12日由中國信託卡友搶先購買，每場限量五千張，13日起正式在全台全家便利商店FamiPort、FamiTicket全面開賣。

棒協指出，為了創造主場氣勢，本屆中華隊三場賽事將分別贈送白、藍、紅三色贈品給所有入場的球迷，內野熱區發放「相信中華經典應援T」，內野一般區及內野上層「相信中華標語應援T」，外野全區「相信中華標語應援毛巾」。

中華隊場次票價分別為內野熱區2500元、內野一般區1800元及外野1000元，至於日本隊在桃園球場賽事，票價分別為內野熱區1500元、內野一般區1000元、內野上層800元及外野300元。

主辦單位同時推出一千套中華隊三日優惠套票，獨家販售中國信託卡友，所有球迷在購票時也能加購商品並享有八折優惠。

賽事門票9月10到12日在FamiTicket全網購票網開放販售（中國信託卡友獨家網路購票），13日起在全家FamiPort及FamiTicket全面開賣，售票請洽全台全家便利商店FamiPort或FamiTicket全網購票網：http://www.famiticket.com.tw

中華棒協理事長辜仲諒期待中華隊在世界12強賽不讓球迷失望。記者藍宗標／攝影
中華棒協理事長辜仲諒期待中華隊在世界12強賽不讓球迷失望。記者藍宗標／攝影
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世界12強棒球賽售票資訊正式公布，中華隊老、中、青三代國手一起亮相。記者藍宗標／...
世界12強棒球賽售票資訊正式公布，中華隊老、中、青三代國手一起亮相。記者藍宗標／攝影
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