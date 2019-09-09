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亞錦賽／東奧門票前哨戰 中華隊一定要拿到的保險牌

2019-09-09 09:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

第29屆亞錦賽下個月14日起在台中點燃戰火，除了具備明年U23世界盃資格賽身分外，這次還是競爭東京奧運門票的前哨戰，取得前二名的國家（扣除日本）便可參加明年六搶一奧運資格賽，在11月的12強賽開打前，就能先在另一戰場添保險。

對亞洲、大洋洲的中華、南韓和澳洲隊來說，進軍明年東京奧運最直接的管道，就是在12強賽闖進次輪，並成為三隊當中排名最高者，若是三方都止步預賽，將會立刻加辦「亞太3搶1資格賽」，決定誰率先獲東奧門票。

在12強賽失利者，明年六搶一奧運資格賽還有機會，但亞洲隊伍的參賽門檻，是需在亞錦賽搶下前兩名（扣除日本），因此10月開打的亞錦賽，反倒成了搶先登場的保險之戰。

前一次中華隊在扣除日本後還未能擠進前兩名，已經要追溯至1975年，當時中華隊排在澳洲之後，以兩勝五敗一和的戰績，落入第四。

今年亞錦賽預計有八隊參賽，創下賽史新高，除了地主中華隊，日本、南韓、香港、大陸、巴基斯坦、菲律賓和斯里蘭卡，將來台共襄盛舉。

亞錦賽中華隊以業餘球員應戰，這次由台電總教練李盈南領軍，7月他曾率隊前往荷蘭港口盃抱回季軍，亞錦賽球員陣容將以此隊為班底調整，或加入旅外、和中職列管球員補強，最終名單將在明天出爐。

亞錦賽成棒東京奧運中華隊
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