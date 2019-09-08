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中職／堅持到142勝 潘威倫信念是「態度」

2019-09-08 22:54聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

在被球迷稱為「公務員」的統一獅隊中，「嘟嘟」潘威倫就是最穩定的象徵，從2003年一路走來，在今天幫助獅隊以11：8擊敗中信兄弟隊，成為台灣職棒勝投最多的球員，潘威倫分享自己的信念，「態度吧，上場就是對隊友、球迷負責，把我的工作做好。」

從新秀年開始每季穩定十勝起跳的潘威倫，在2010年季末就達成百勝關卡，不過隔年遇到手肘傷勢，僅投12場，中斷連八季雙位數勝投，2012年有半季都在復健，2013年才超越勇壯的108勝，成為中職勝投王。

2014年右手骨折、2018年右腳肌腱撕裂傷，兩次傷勢減緩潘威倫的奪勝之路，直到今年下半季才在洲際球場達成142勝，潘威倫說：「很欣慰，但還是感謝，身旁如果沒有這麼多人默默付出，不會達成這個紀錄。」

潘威倫感謝的對象包括隊友、教練、家人、復健師，「這是大家一起達成的，靠我一人沒有辦法。」雖然141勝等很久，但142勝緊接著入袋，潘威倫說：「可能剛好過了那一關，棒球帶點運氣，中間不要想太多，跟隊友打球很開心。」

回首142勝的歷程，潘威倫沒有對哪一場特別印象深刻，「就是一場一場的累積，中間不斷的修正、調整，才有機會拿下勝投。」

統一獅隊先發投手潘威倫在洲際棒球場拿下生涯第142勝。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊先發投手潘威倫在洲際棒球場拿下生涯第142勝。記者蘇志畬／攝影
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潘威倫統一獅中職
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