中職／潘威倫142勝入袋 獨居台灣職棒勝投王

2019-09-08 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



統一獅隊先發投手潘威倫在洲際棒球場拿下生涯第142勝。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 生涯第141勝等了89天才達陣，「嘟嘟」潘威倫破紀錄的第142勝再下一場先發就入帳，繼8月24日後再登板，潘威倫今天投出五局失三分的表現，加上打線敲出16安，統一獅以11：8擊敗中信兄弟，潘威倫勝投入袋，超越陳義信獨居台灣職棒勝投王。

潘威倫投完五局只用70球退場，雖然被敲八支安打，丟掉三分，重傷害來自林智勝在五局下的兩分砲，但在隊友火力支援下，取得勝投資格。

潘威倫在8月24日拿下生涯第141勝，與陳義信並列兩聯盟合計台灣職棒勝投王，不過因身體疲勞累積，26日被下放二軍休息，今天才回到一軍再度登板，將生涯累積推進到142勝，超越陳義信。

潘威倫的勝投全數在中職投出，中職第二多是前興農牛隊洋投勇壯108勝，本土投手次多則是謝長亨的100勝，而台灣大聯盟與中職合併後，前兄弟象隊投手陳義信在中職生涯拿到92勝，另於台灣大聯盟有49勝，職棒生涯合計141勝。

統一獅在四局上用四支安打打回四分，林靖凱在滿壘兩出局的安打帶有兩分打點，五局上再展開猛攻，從陳重廷內野安打開始打了11人次，單局敲了六支安打，蘇智傑的一壘安打、陳重廷的二壘安打各有兩分打點，再攻下七分大局，愛「嘟嘟」打線提供滿滿支援。

接替潘威倫的劉軒荅、林其緯、黃竣彥投三局僅失一分，九局中信反攻，彭政閔敲出單場第三支二壘安打，創下生涯單場二壘安打最多紀錄，單局攻下四分，但未能補上差距。