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日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強？

2019-09-09 07:00Hiyan

2019年的西武打線會不會成為留名NPB史上的「最強打線」之一？目前看起來是非常有希望的。有「山賊打線」之稱的西武打線，在太平洋聯盟打點排行榜前5名之中包辦了4人，包括了打點王中村剛也（117分）、山川穗高（111分）、森友哉（93分）、外崎修汰（87分）。更令人期待的是，他們接下來會不會創造極為恐怖的100分打點「四人組」。

Hiyan製表
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在日本職棒，一支球隊能夠有2名100分打點的打者，就已經夠可怕了，而今年的西武將有機會同時誕生4名100分打點的打者，甚至包辦打點排行榜前4名。

西武隊第4棒山川穗高本季至今打出41轟、111分打點，幾乎可以篤定將再次拿下太平...
西武隊第4棒山川穗高本季至今打出41轟、111分打點，幾乎可以篤定將再次拿下太平洋聯盟全壘打王。 聯合報系資料照片
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回顧整個日本職棒史，上一次有單一球隊能夠坐擁4名單季100分打點打者是2003年的大榮鷹隊（軟銀鷹隊前身），而這也是日職史上唯一的一次。當年的大榮鷹隊100分打點四人組分別是：井口資仁（109分）、松中信彥（123分）、城島健司（119分）、巴爾迪斯（Pedro Valdes； 104分）。大榮鷹由王貞治監督領軍，在例行賽拿下82勝，打敗當時戰力也相當完整的西武，並在日本一總冠軍決賽以4勝3敗擊退實力堅強的阪神虎隊，奪下日本一優勝。

Hiyan製表
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當時的大榮鷹隊打線之中還有柴原洋、村松有人兩名打擊率超過3成的左打者，加上當時22歲、才剛竄起的川崎宗則，先發打線中只有第九棒游擊手鳥越裕介攻擊力稍弱。大榮全隊有6名達到規定打席的3成打者，團隊打擊率0.297、1461支安打都寫下日本職棒的團隊最高紀錄。若不是主砲小久保裕紀因傷整季沒有上場，很難想像他們還會將紀錄推進到什麼樣的程度。

不過，今年西武如果能夠再創紀錄，比起16年前大榮鷹隊更不容易的部分在於，這次西武打線是由純本土的4名打者組成；而當時大榮則是有Pedro Valdes這名洋砲在陣。因此將會是史上第一次的和製100分打點「四人組」，更加難能可貴。

今年的西武獅隊仍舊維持近幾年來「打高投低」的特色，在缺少獨當一面強投的情況下，一路「打」到現在只差軟銀1場勝差的地位。與去年相比，西武主力打者陣容少了FA轉隊到樂天的淺村榮斗，不過維持與去年相類似的攻擊威力，團隊打擊率0.266、總得分695分、盜壘124次，連續兩年排名在洋聯第一；全壘打總數163轟則是僅次於軟銀的169轟，也與去年相同。得分方面，去年平均單場得分5.54分（總得分792分），今年平均單場略減到5.39分，多少與少掉淺村榮斗這名大棒子有關係，不過三棒到六棒都有機會締造百分打點，實屬不易。

在中村剛也目前28轟、117分打點的帶領下，西武獅本季很可能會有四位本位球員達到...
在中村剛也目前28轟、117分打點的帶領下，西武獅本季很可能會有四位本位球員達到百分打點。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影
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打點第一的中村剛也，在9月6日對樂天擊出生涯第20支滿貫全壘打，最近6場灌進16分打點，產量加速使得他超前山川穗高，有望挑戰生涯第4度打點王。重新坐鎮第四棒的中村也是西武現在能夠緊追軟銀，尋求逆轉封王的關鍵人物。西武能否締造史上第一次的和製100分打點「四人組」，接下來要看森友哉以外崎修汰兩人，而西武隊的核彈頭秋山翔吾、源田壯亮持續保持高上壘率，開啟攻勢，加上爭冠的目標以及強烈企圖心，都將會是獅子軍挑戰偉大紀錄的優勢。

能否寫下新頁，就讓我們拭目以待！

西武中村剛也

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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