日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強？

2019年的西武打線會不會成為留名NPB史上的「最強打線」之一？目前看起來是非常有希望的。有「山賊打線」之稱的西武打線，在太平洋聯盟打點排行榜前5名之中包辦了4人，包括了打點王中村剛也（117分）、山川穗高（111分）、森友哉（93分）、外崎修汰（87分）。更令人期待的是，他們接下來會不會創造極為恐怖的100分打點「四人組」。

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在日本職棒，一支球隊能夠有2名100分打點的打者，就已經夠可怕了，而今年的西武將有機會同時誕生4名100分打點的打者，甚至包辦打點排行榜前4名。

西武隊第4棒山川穗高本季至今打出41轟、111分打點，幾乎可以篤定將再次拿下太平洋聯盟全壘打王。 聯合報系資料照片 分享 facebook

回顧整個日本職棒史，上一次有單一球隊能夠坐擁4名單季100分打點打者是2003年的大榮鷹隊（軟銀鷹隊前身），而這也是日職史上唯一的一次。當年的大榮鷹隊100分打點四人組分別是：井口資仁（109分）、松中信彥（123分）、城島健司（119分）、巴爾迪斯（Pedro Valdes； 104分）。大榮鷹由王貞治監督領軍，在例行賽拿下82勝，打敗當時戰力也相當完整的西武，並在日本一總冠軍決賽以4勝3敗擊退實力堅強的阪神虎隊，奪下日本一優勝。

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當時的大榮鷹隊打線之中還有柴原洋、村松有人兩名打擊率超過3成的左打者，加上當時22歲、才剛竄起的川崎宗則，先發打線中只有第九棒游擊手鳥越裕介攻擊力稍弱。大榮全隊有6名達到規定打席的3成打者，團隊打擊率0.297、1461支安打都寫下日本職棒的團隊最高紀錄。若不是主砲小久保裕紀因傷整季沒有上場，很難想像他們還會將紀錄推進到什麼樣的程度。

不過，今年西武如果能夠再創紀錄，比起16年前大榮鷹隊更不容易的部分在於，這次西武打線是由純本土的4名打者組成；而當時大榮則是有Pedro Valdes這名洋砲在陣。因此將會是史上第一次的和製100分打點「四人組」，更加難能可貴。

今年的西武獅隊仍舊維持近幾年來「打高投低」的特色，在缺少獨當一面強投的情況下，一路「打」到現在只差軟銀1場勝差的地位。與去年相比，西武主力打者陣容少了FA轉隊到樂天的淺村榮斗，不過維持與去年相類似的攻擊威力，團隊打擊率0.266、總得分695分、盜壘124次，連續兩年排名在洋聯第一；全壘打總數163轟則是僅次於軟銀的169轟，也與去年相同。得分方面，去年平均單場得分5.54分（總得分792分），今年平均單場略減到5.39分，多少與少掉淺村榮斗這名大棒子有關係，不過三棒到六棒都有機會締造百分打點，實屬不易。

在中村剛也目前28轟、117分打點的帶領下，西武獅本季很可能會有四位本位球員達到百分打點。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影 分享 facebook

打點第一的中村剛也，在9月6日對樂天擊出生涯第20支滿貫全壘打，最近6場灌進16分打點，產量加速使得他超前山川穗高，有望挑戰生涯第4度打點王。重新坐鎮第四棒的中村也是西武現在能夠緊追軟銀，尋求逆轉封王的關鍵人物。西武能否締造史上第一次的和製100分打點「四人組」，接下來要看森友哉以外崎修汰兩人，而西武隊的核彈頭秋山翔吾、源田壯亮持續保持高上壘率，開啟攻勢，加上爭冠的目標以及強烈企圖心，都將會是獅子軍挑戰偉大紀錄的優勢。

能否寫下新頁，就讓我們拭目以待！