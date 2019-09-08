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中職／桃猿主場戰悍將 林哲瑄首局轟兩分砲

2019-09-08 17:32聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

悍將隊林哲瑄在一局上擊出左外野方向兩分全壘打。記者侯永全/攝影
悍將隊林哲瑄在一局上擊出左外野方向兩分全壘打。記者侯永全/攝影
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Lamigo桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，悍將第5棒林哲瑄在一局上擊出左外野方向兩分全壘打。富邦悍將暫時以3比0領先桃猿。

富邦悍將林哲瑄
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