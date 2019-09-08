中職／桃猿主場戰悍將 林哲瑄首局轟兩分砲

2019-09-08 17:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



悍將隊林哲瑄在一局上擊出左外野方向兩分全壘打。記者侯永全/攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，悍將第5棒林哲瑄在一局上擊出左外野方向兩分全壘打。富邦悍將暫時以3比0領先桃猿。