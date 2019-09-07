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中職／習慣不當先發 周思齊：這就是世代交替

2019-09-07 21:05聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

暌違23天先發，中信兄弟周思齊繳出四打數三安打包括一發陽春砲，幫助球隊以11：3擊敗統一獅隊，近期出賽多在比賽後段，周思齊期許自己當個稱職的老大哥，帶領外野手進步，他說：「這就是世代交替，以前學長也跟我這麼說。」

周思齊上次先發已是8月14日，二局下的首打席立刻開轟，這發陽春砲是個人本季第三轟，上一次開轟已是4月28日對富邦悍將隊的單場雙響砲，相隔132天，接下來三打席，周思齊敲出兩支一壘安打、一次三振，上一次猛打上也是4月28日。

聽到自己上次開轟已相隔超過百日，周思齊說：「不錯啊，今天比較有掌握住。」對於沒有先發的日子，他說：「要習慣，沒有先發就當作訓練，以前球隊世代交替時，學長也這麼分享。」

「恰恰」彭政閔今年球季結束將宣告退休，38歲的周思齊認為，自己未來應該要開始擔任幫助學弟的角色，「照年紀，輪值也到我了。」至於自己何時退休，周思齊沒有設定，也不擔心面對，「這是球員必經歷程，一定會碰到，就正面看待。」

中信兄弟以24勝18敗暫居下半季龍頭，周思齊點出球隊戰績不錯的關鍵就是外野手，「今年外野手表現很好，詹子賢、陳子豪、張志豪的表現都很優異。」

中信兄弟隊周思齊四打數三安打，包括一發陽春砲。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊周思齊四打數三安打，包括一發陽春砲。記者黃仲裕／攝影
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周思齊中信兄弟
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