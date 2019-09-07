中職／陳仕朋第10勝到手 悍將隊中止桃園8連敗

2019-09-07 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



富邦悍將隊終於在桃園棒球場贏球，今晚以6：3擊敗桃猿隊，中止在桃園8連敗，先發投手陳仕朋拿到個人本季第10勝，是富邦悍將隊（接手義大後）第1位單季10勝的本土投手。

悍將隊前一次在桃園球場贏球，是上半季6月2日，之後在此地的8場出賽皆敗；而中職單一球場最多連敗紀錄，則是統一獅隊今年在桃園球場寫下的12連敗，2006年兄弟象隊在澄清湖球場也吞下12連敗。

今晚比賽2局上，范國宸安打、高國麟觸身球、石翔宇敲安先拿1分，張正偉再敲三壘打、送回兩分，悍將隊打出好的開始。

陳仕朋在2局下接連被陳俊秀、郭嚴文擊出陽春砲，5局下碰到滿壘危機，但隨後穩住陣腳， 讓朱育賢擊出外野飛球出局、未失分。

7局下悍將隊再以胡金龍、林益全安打及范國宸二壘打再拿兩分，離久違的桃園勝場愈來愈近。

陳仕朋投完5局退場，在隊友火力支援下，拿到對戰猿隊4連勝，個人中職生涯首度拿到2位數勝投，也是中職本季第3位10勝（以上）本土投手，前兩人是王溢正（11勝）、鄭凱文（10勝）。

中職前一次單季有3位以上本土投手拿10勝（以上），是2013年的林晨樺（15勝8敗）、林煜清（10勝10敗）、羅錦龍（10勝4敗）、增菘瑋（10勝10敗）。

王溢正第3度挑戰個人單季生涯最佳的12勝失利，今晚投6局、被敲9支安打，失4分皆為責失，吞下3連敗，戰績11勝5敗。