親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

郭台銘會日媒 鬆口「朝參選方向準備」

運動筆記不只跑者受害的 – 髂脛束症候群（懶人包）【馬場狂紀錄＃3】甩著鬆餅跑還差點 Sub3，實在是OMG
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA2019名人堂入選者- Carl Braun2019名人堂入選者- Paul Westphal

周思齊棒子火燙 四局結束中信3比3追平統一

2019-09-07 18:30聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟統一獅在台中洲際棒球場的比賽進行到四局結束，中信先發投手紐維拉與統一先發投手瑞安主投四局各失三分，四局結束，雙方3比3打成平手。

中信兄弟先發投手紐維拉主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手紐維拉主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
分享
中信兄弟先發投手周思齊二局下半擊出右外野方向陽春全壘打，帶有一分打點，回到休息區...
中信兄弟先發投手周思齊二局下半擊出右外野方向陽春全壘打，帶有一分打點，回到休息區後與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影
分享
統一獅先發投手瑞安主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
統一獅先發投手瑞安主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
分享

統一獅中信兄弟棒球
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

亞錦賽／中華名單10日出爐 拚奧運資格賽參賽權

2019-09-07 16:54

MLB／大谷敲105安 寫個人日美職棒單季新高

2019-09-07 12:09

《證明自己：彭政閔》限量簽名書 開賣瞬間秒殺

2019-09-07 08:55

中職／自認壓制力不足 鄭錡鴻決定退休

2019-09-07 19:19

棒球／爆米花聯盟11月登場 增加中華培訓隊參賽

2019-09-07 17:25

中職／率先20勝封王機率高 但下半季戰況難料

2019-09-07 16:04

MLB／張育成3支1連7戰上壘 印人延長賽破雙城

2019-09-07 12:46

中職／守住1分差 獅中止3連敗

2019-09-07 00:50

中職／抗議出棒過半無效 中信兄弟1:2敗給統一

2019-09-06 22:46

中職／林承飛開轟4打點 悍將作客桃園8連敗

2019-09-06 22:09

日職／千賀滉大投出無安打 日職育成第一人

2019-09-06 20:16

中職／統一獅復古祭 白綠復刻球衣9月13日開賣

2019-09-06 13:58

中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07

中職／看恰恰如何「證明自己」 彭政閔傳記預購明起跑

2019-09-06 03:04

新北養職棒？ 侯友宜：財政沒辦法

2019-09-05 23:12

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

U18世青賽／日延長賽輸韓 中華進冠軍賽機會大

2019-09-06 21:45

MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

2019-09-07 10:47

MLB／他開了2年Uber 一通電話上大聯盟投球

2019-09-06 22:12

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 22:22

MLB／超狂達比修 本季10種球路冠聯盟

2019-09-07 09:00

世籃賽／阿根廷搶先晉8強 吉諾布里推特獻祝福

2019-09-07 09:41

中職／抗議出棒過半無效 中信兄弟1:2敗給統一

2019-09-06 22:46

MLB／布恩上季贏100勝卻被罵 柯拉：我不懂

2019-09-07 08:13

NBA／狄瓦茲領銜2019年梯次 籃球名人堂正式迎接新成員

2019-09-07 11:46

世籃賽／大陸險勝南韓保東奧希望 周琦感謝球迷

2019-09-07 10:08

美網／蠻牛納達爾第五度闖決賽 放眼生涯第19冠

2019-09-07 11:05

世籃賽／約柯奇擔任板凳奇兵 塞國主帥解釋背後邏輯

2019-09-07 10:40

台北羽賽／逆轉挺進決賽 周天成將拚本季第三冠

2019-09-07 17:30

MLB／領先紅襪16.5場 洋基諸將也說想不到

2019-09-07 07:47

U18世青賽／中華確定爭冠沒壓力 陳志杰先發戰加拿大

2019-09-07 16:37

NBA／攜女友看棒球再曬愛 湯普森將展開中國行

2019-09-07 13:06

NBA／運動品牌總部蓋樓致敬 詹皇曝聞訊當場落下眼淚

2019-09-07 12:40

世籃賽／安戴托昆波熟悉美式球風 教頭預告將解放希臘怪物

2019-09-07 11:30

世籃賽／對希臘怪物 洛培茲：他會試著宰掉我們

2019-09-07 11:34

MLB／基襪大戰前夕 洋基2名重砲探視歐提茲

2019-09-07 07:47

台北羽賽／台北是我的家 成池鉉拍落天才少女晉決賽

2019-09-07 13:42

日職／陽岱鋼先發敲安 王柏融未出賽火腿止連敗

2019-09-06 20:40

台北羽賽／苦戰三局驚險勝出 周天成晉男單4強

2019-09-06 23:03

MLB／翻版2016年王建民 王維中一登板就逆轉

2019-09-07 11:12

世籃賽複賽／輕取波多黎各 塞爾維亞拔頭籌

2019-09-07 00:44

世籃賽／兩隊你來我往 西班牙67:60勝義大利

2019-09-07 01:20

NBA／裸體展現運動員力與美 保羅自豪身材保持

2019-09-07 14:45

NBA／生涯四度膝傷 羅斯為愛子打消退休念頭

2019-09-07 12:47

日職／千賀滉大投出無安打 日職育成第一人

2019-09-06 20:16

U18世青賽／輕取澳洲篤定4強 中華爭冠機會濃厚

2019-09-07 00:21

世籃賽／繼握保送名額地主日本 澳洲率先取得奧運入場券

2019-09-07 10:33

美網／梅德維夫首闖大賽決賽 連4站爭冠史上第3人

2019-09-07 09:00

NBA／結束赴中宣傳返美 諾維茨基誤認媒體為自己聚集

2019-09-07 16:50

MLB／大谷敲105安 寫個人日美職棒單季新高

2019-09-07 12:09

《證明自己：彭政閔》限量簽名書 開賣瞬間秒殺

2019-09-07 08:55

不求速度的「禪跑」再度起跑 五大專院校加入

2019-09-07 04:53

12強賽／台韓澳若沒進複賽 將接著打資格賽爭奧運門票

2019-09-07 15:11

世籃賽／機智問答小遊戲帶心 柯爾：球員享受與波總互動

2019-09-07 12:36

NBA／球員拒頂薪 里拉德：媒體灌輸拚冠思想

2019-09-07 14:05

MiLB／江少慶先發丟8分敗投 球隊季後賽嚐首敗

2019-09-07 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top