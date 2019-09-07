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協會盃／外野頻演美技 中信學院二連勝

2019-09-07 18:17聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院以4：2擊敗萬能科大，總教練曾智偵肯定外野手的表現「固若金湯」，為球隊守下不少深遠安打，「任何一支都有可能影響勝負。」

萬能科大一局下先得一分，不過中信學院二局上連敲三安，何振興的安打敲回追平分，周洪飛高飛犧牲打將分數超前為2：1，四局上江民安打帶有一打點、七局上林瑋晨二壘安打送回在二壘的江民。

中信學院八支安打敲回四分，曾智偵表示：「今天攻勢不多，但得點圈都有掌握住，代表選手觀念有所成長，不過跑者可以更積極一點，對方投手沒在看管就要大膽一點。」

中信學院先發投手林易信三局失一分，無關勝敗，中繼的陳澤豪投4.2局失一分拿下勝投，秦培修收尾最後1.1局無失分，拿下救援成功，曾智偵表示：「投手是第一道防線，今天有效壓制對方攻勢，前面雖然掉分，但後面有回穩。」

第二棒江民今天兩安打、一打點、一得分，作為中外野手也沒收不少安打，曾智偵稱讚：「他連兩場都串起球隊攻勢，之前打高飛球比較多，提醒他棒頭要再快一點，修正揮棒後就有好表現。」

中信學院在協會盃二連勝，不過下一場要對上桃園航空城與合作金庫的勝方，曾智偵表示：「畢竟球隊剛從甲二上來，能打到現在已經不錯，告訴球員每一場都當最後一場打，下一場無論對上誰，相信都會是很好的經驗。」

108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院以4：2擊敗萬能科大。記者蘇志畬／攝影
108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院以4：2擊敗萬能科大。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院以4：2擊敗萬能科大，總教練曾智偵肯定...
108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院以4：2擊敗萬能科大，總教練曾智偵肯定球隊投、守表現。記者蘇志畬／攝影
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108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院第二棒江民今天兩安打、一打點、一得分。...
108年協會盃全國成棒賽，中信金融管理學院第二棒江民今天兩安打、一打點、一得分。記者蘇志畬／攝影
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