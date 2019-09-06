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中職／抗議出棒過半無效 中信兄弟1:2敗給統一

2019-09-06 22:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信總教練伯納上場抗議裁判出棒過半的判決。記者黃仲裕...
統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信總教練伯納上場抗議裁判出棒過半的判決。記者黃仲裕／攝影
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統一獅與中信兄弟兩隊合計敲出25支安打，卻僅打下三分，中信兄弟在九局下的滿壘反攻未果，由統一獅以2：1險勝，中止三連敗，先發投手施子謙5.1局失1分的好投，為自己賺進MVP及本季第五勝。

九局下面對一分落後，中信兄弟靠著高宇杰、岳東華安打，王威晨保送上壘，在兩出局後形成滿壘，陳子豪在兩好兩壞時揮棒，雖然收回，但三壘審裁定出棒過半，三振結束比賽，雖然中信總教練伯納上場抗議，認為並未過半，但裁判討論後仍維持原判。

施子謙全場被敲9支安打，送出四次三振、一次四壞保送，前五局靠隊友守備雙殺，自己也在第一、二、五局用三振收尾，化解危機，唯一失分在六局下，被連敲兩安，形成一出局一二壘有人，彭政閔敲出一壘安打丟掉一分。

獅隊全場13安卻僅攻下兩分，三局上原有機會形成大局，鄧志偉在一三壘有人時的安打帶有一打點，隨後滿壘時林安可、羅國龍連遭三振，無緣追加分數；四局上獅隊再度在一出局形成滿壘，吳桀睿右外野安打一打點，鄧志偉敲雙殺再度化解攻勢。

中信兄弟先發投手萊福力六局失兩分的優質先發吞下敗投，牛棚陳柏豪、鄭凱文、鄭佳彥各投一局無失分，打線雖然敲出12支安打，不過三次雙殺中斷攻勢。

統一獅以2：1險勝中信兄弟，施子謙5.1局失1分的好投，為自己賺進MVP及本季第...
統一獅以2：1險勝中信兄弟，施子謙5.1局失1分的好投，為自己賺進MVP及本季第五勝。記者黃仲裕／攝影
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統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信總教練伯納上場抗議裁判出棒過半的判決。記者黃仲裕...
統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信總教練伯納上場抗議裁判出棒過半的判決。記者黃仲裕／攝影
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統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信打者陳子豪九局下有無出棒過半引爭議。記者黃仲裕／...
統一獅以2：1險勝中信兄弟，中信打者陳子豪九局下有無出棒過半引爭議。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟施子謙
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