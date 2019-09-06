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圖／中職兩隊25支安打只拿下三分 統一2比1在爭議判決下獲勝

2019-09-06 22:39聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信與統一在洲際棒球場的比賽，雙方全場擊出25支安打卻只拿下3分，相當罕見。中信兄弟在九局下半兩人出局1比2落後時，輪到第三棒陳子豪打擊，結果最後一球被裁判判定出棒過半遭到三振。中信總教練伯納氣得上前與裁判理論，仍無法改變判決結果。終場就以1比2輸給統一。

中信總教練伯納不滿最後一個揮棒的判決，上前與裁判理論。記者黃仲裕／攝影
中信總教練伯納不滿最後一個揮棒的判決，上前與裁判理論。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟第三棒陳子豪九局下半最後一球被判定出棒過半遭到三振結束比賽。記者黃仲裕／...
中信兄弟第三棒陳子豪九局下半最後一球被判定出棒過半遭到三振結束比賽。記者黃仲裕／攝影
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陳子豪中信兄弟
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