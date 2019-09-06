中職／林承飛開轟4打點 悍將作客桃園8連敗

2019-09-06 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林承飛。 報系資料照 分享 facebook 猿隊游擊手林承飛兩支關鍵安打，二局的全壘打、八局下的一壘安打都各有兩打點，幫助球隊以7：3獲勝，猿隊先發投手多猛被敲八安，比悍將投手班華德還多兩支，不過6.1局僅失2分的表現拿下首勝，富邦悍將吞下在桃園球場的八連敗，中止三連勝。

猿隊首局，就靠著林立二壘安打、陳俊秀一壘安打串連，先得一分，二局下郭嚴文敲出安打後，林承飛補上一發全壘打，這支兩分砲是他個人本季第九轟，追平生涯單季最多。

富邦悍將在七局上反攻，李宗賢敲安後靠著捕逸跑上二壘，下一棒張正偉的三壘安打輕鬆進帳一打點，猿隊換上黃子鵬未能止血，被高孝儀敲出右外野安打再丟一分，不過三振掉胡金龍後退場，接手的葉家淇投出四壞再換投，王躍霖讓范國宸敲出飛球出局，解決危機。

猿隊沒有讓一分差持續太久，八局下林立四壞保送上壘後，發動盜壘加上對手接球失誤，一口氣跑上三壘，林泓育觸身球保送形成一三壘有人，朱育賢、郭嚴文、林承飛連敲三安，一口氣追加四分，拉開到五分差。

陳禹勳在九局上登板，雖然被連敲兩安，讓對手攻佔二三壘，但他先讓高孝儀敲出內野飛球，再三振胡金龍，保送林益全形成滿壘，讓范國宸敲出內野滾地，傳本壘經挑戰後判定得分，最後用三振下莊。