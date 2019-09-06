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圖／中職施子謙投滿五局無失分 統一暫時領先中信

2019-09-06 20:45聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

統一與中信在洲際棒球場的比賽，中信派出萊福力先發，本季對戰統一未嘗敗績的他，投了五局被擊出十支安打失兩分。而統一先發投手施子謙主投五局無失分，統一打線鄧志偉、吳桀睿分別在第三、四局攻下一分打點，五局結束，統一2比0暫時領先中信。

中信先發投手萊福力主投五局失兩分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手萊福力主投五局失兩分。記者黃仲裕／攝影
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統一第四棒鄧志偉三局上半擊出一二壘間穿越安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
統一第四棒鄧志偉三局上半擊出一二壘間穿越安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
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統一先發投手施子謙主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
統一先發投手施子謙主投五局無失分。記者黃仲裕／攝影
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施子謙吳桀睿
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