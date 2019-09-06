日職／千賀滉大投出無安打 日職育成第一人

2019-09-06 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



軟銀千賀滉大投出無安打比賽。 擷圖自畫面 分享 facebook 日職軟銀隊強投千賀滉大今對羅德隊，用133球完投九局沒有被敲安，拿下生涯首次無安打比賽，日職史上第80人（第91次），育成出身的選手則是史上第一人，軟銀以2：0擊敗羅德拿下五連勝。

千賀滉大今天從首局就開始頻頻送出150公里以上的速球，比賽後段球速甚至來到157、158公里，局局送出三振，八局更連飆3K，其中僅因四壞、觸身讓對手兩次上壘。

第九局，千賀滉大面對最大危機，開局就連投兩次四壞，千賀賽後坦言，由於球隊僅以2：0領先，當下很擔心被對手敲出全壘打一棒逆轉，但他最終用一壘滾地、二壘飛球以及再見三振守住自己的無安打比賽，全場總計12次三振、3次四壞、1次觸身。

千賀滉大賽前收到捕手甲斐拓也傳來的Line訊息，寫著「今天我會為了你努力。」千賀回應：「彼此一起努力」結果這兩位育成出身的投捕搭檔，攜手締造難得紀錄，軟銀在五局下的第一分就是由甲斐拓也打下，千賀滉大表示，很感謝甲斐的幫助。

千賀滉大不僅是締造無安打比賽的第一位育成選手，從軟銀前身南海鷹起算，則是自1943年5月26日的別所昭後，76年來隊史第一人，日職上次出現無安打是去年7月巨人隊的山口俊，太平洋聯盟則要追溯到2014年5月的西武隊岸孝之。