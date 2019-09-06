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中職／統一獅復古祭 白綠復刻球衣9月13日開賣

2019-09-06 13:58聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

統一獅復古商品集合照。圖／統一獅球團提供
統一獅復古商品集合照。圖／統一獅球團提供
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統一獅下半季倒數第二檔主題活動「復古祭」，在9月13至15日的中秋連續假期展開，連續三天獅子軍將穿上1998年統一獅復刻版球衣出賽，並推出復古商品，包括早期應援象徵「獅王神轎」以及經典白綠配色球衣，9月13日於球場與網路商城開賣。

結合復古祭主題活動，統一商品部特別開發2019 UNILIONS RETRO CHEERING DAY COLLECTION 復古應援主題日商品，將於9月13日下午2時在台南棒球場萊恩酷首賣，而統一獅官方網路購物商城將於當日12：00開賣。

2019「復古祭主題日」以早期復古應援為主軸，主視覺設計以早期應援重要精神象徵「獅王神轎、為主體，將獅王神轎首次以圖案繪製呈現並製作精緻臂章，同時搭配職棒九年統一獅主場復刻球衣，相隔二十年再度呈現於球迷面前，經典白綠配色球衣與獅王神轎元素結合。

此外，9月14日當天將邀請兩位統一獅OB選手回家，賽前進行榮耀30感謝有你頒贈儀式，並於賽前場外特別規劃下午3時30分到50分進行「復古祭時光機TALK SHOW」，安排吳思賢及陳琦豐與早期職棒雜誌記者曾文誠擔任主持人，聊天分享那些年我們看棒球的日子。

當天下午3時50分到4時10分則特別舉辦吳思賢、陳琦豐簽名會活動，凡當日萊恩酷商品部單筆消費滿千元，前40位可獲得簽名會參加券一張，將你最想要收藏的紀念品給選手簽名。

統一獅棒球
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