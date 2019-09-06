中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽已確定在9月19日在雲林斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊，圖為上月在斗六棒球場開訓。圖／本報資料照片 分享 facebook 味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽已確定在9月19日在雲林斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊。

味全龍職業棒球隊上月在雲林縣斗六棒球場開訓，味全龍隊公關陳家奇表示，球隊將透過以賽代訓的方式，觀察球員狀態，預計自9月底起至10月將安排多場練習賽事。