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中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽...
味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽已確定在9月19日在雲林斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊，圖為上月在斗六棒球場開訓。圖／本報資料照片
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味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽已確定在9月19日在雲林斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊。

味全龍職業棒球隊上月在雲林縣斗六棒球場開訓，味全龍隊公關陳家奇表示，球隊將透過以賽代訓的方式，觀察球員狀態，預計自9月底起至10月將安排多場練習賽事。

首場練習賽事在9月19日斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊，目前第二場賽事在9月25日，同樣於斗六棒球場，由味全龍隊出戰Lamigo桃猿二軍。

味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽...
味全龍職業棒球隊暌違廿年重返棒球界，將從9月底起至10月安排多場賽事，首場練習賽已確定在9月19日在雲林斗六棒球場進行，由味全龍隊出戰四川蛟龍隊，圖為上月在斗六棒球場開訓。圖／本報資料照片
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棒球味全龍Lamigo桃猿
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