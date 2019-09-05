中職／猿隊轉賣進度 聯盟未接獲訊息

2019-09-05 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



桃猿總經理劉玠廷。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊宣布轉賣至今已兩個月，沒有買家浮上檯面，聯盟也表示，目前沒有收到相關進度訊息。

中職秘書長馮勝賢表示，上周曾跟猿隊見面，並未提及轉賣進度；據他的了解，應該還在尋找中（接手企業），而猿隊目前已在尋找明年春訓場地、安排訓練計畫。

聯盟規章規定，球隊之轉讓，應經聯盟理事會同意，「球隊或其股權之轉讓，受讓人人選應經其他立協約書人全體其聯盟同意」。

而在球團洽談轉賣過程中，聯盟不會主動介入，通常都在買賣雙方達成共識後，才會告知聯盟，之後再召開常務理事會議討論確認。