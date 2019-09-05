中職／猿隊要賣給誰？ 傳樂天有意出手

2019-09-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



傳樂天有意接手桃猿隊。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊宣布轉賣至今，檯面上沒有新進度，但最近棒球圈盛傳，剛拿下純網銀執照的樂天國際商銀很有興趣。猿隊球團則未對此消息回應。

桃猿隊領隊劉玠廷在7月3日宣布啟動球隊轉賣程序，最快年底易手，但也強調，不是解散球隊，若年底沒找到接手球隊，「我們還會繼續堅持下去」。

桃猿隊宣布轉賣後，和球隊長期合作的新光金控，一直都是傳聞中的買主，但之前新光金曾表示，集團與桃猿隊僅為廣告合作關係，否認買球隊的傳聞。

而之前參與國民黨總統初選的參選人郭台銘，也曾居中牽線，甚至一度表示，已經出了最高價，「本來已經要簽約」，但隨後遭球團否認；據傳，此事由鴻海子公司富士康出面，出價5.88億元。

桃猿隊在7月10日發布聲明，「7月5日下午二時，球團領隊劉玠廷先生、副領隊浦韋青先生與富士康科技集團總經理游象富先生見面，陪同游總經理出席的有周守訓先生。至於轉賣的金額和轉賣的任何細節，過程中雙方均未提及」。

鴻海也回應，「經了解，游總經理是以個人身分與桃猿球團在非正式場合交流，目的是希望了解球團運作模式和需求，其他細節公司並不了解。」

自富士康之後，猿隊轉賣沒有進度，但檯面下傳聞不斷，最新消息指向7月底才拿到純網銀獲准申設執照的樂天國際商銀。

樂天國際商銀股東結構由國票金及日本樂天集團組成，樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等，是獲准申設三家中唯一的純金融團隊。

猿隊去年底、今年初和樂天信用卡合推活動，日職樂天隊也在2月底來台和猿隊進行兩場季前交流賽。