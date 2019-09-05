中職／象猿戰因雨延賽 補賽時間未定

2019-09-05 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



桃園球場因雨延賽。資料照 分享 facebook 原定今晚在桃園棒球場舉行的中信兄弟、桃猿隊之戰，因下雨關係延賽，補賽時間目前未定。

兄弟目前戰績22勝16敗，暫居排頭，領先第2名猿隊2.5場勝差，第3名的富邦悍將隊也僅落後3場勝差，領先集團競爭激勵。

今晚比賽兩隊原定皆由洋投先發，由赫猛、多猛同場較勁。今晚這場比賽依照聯盟規定，會挪到10月初的補賽周，但尚未確定日期。