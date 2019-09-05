MLB／開轟、勝投加守備 羅倫森比大谷先辦到

2019-09-05 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



在同一場比賽內敲全壘打、上場守備和收下勝投，紅人投手羅倫森比天使「二刀流」大谷先辦到了，也是貝比魯斯後第一人。 美聯社 分享 facebook

在同一場比賽內敲全壘打、上場守備和收下勝投，這麼困難的事，天使「二刀流」大谷翔平還沒辦到，紅人投手羅倫森（Michael Lorenzen）先辦到了。

紅人今天以8：5擊敗費城人，羅倫森成為全場焦點，他先在第七局中繼登板，挨了布魯斯（Jay Bruce）的追平陽春砲，第八局以兩分砲戴罪立功，第九局再移防中外野，成為1921年貝比魯斯（Babe Ruth）後，第一位在一場比賽內開轟、守備、拿下勝投的球員。

羅倫森能締造這項紀錄，要感謝總教練貝爾（David Bell）的成全，儘管並未讓他在第九局續投，仍讓他在八局下拎著球棒走上打擊區。

羅倫森透露，貝爾一開始沒打算讓他打擊，「我問他是否可以讓我上場打擊，他笑著走開了，但隨後又走回來告訴我，我可以上場打擊。」貝爾的轉念，成就一項另類紀錄的誕生，羅倫森說：「我很高興我有去煩他（貝爾）。」

儘管放行羅倫森上場打擊，但貝爾對於紀錄的誕生也抱持不可思議的態度，他說：「我先前就曾跟他說過，我一直都低估了他的能力，他所辦到的事真的太不可思議，我從沒見過像這樣的事。」

談到這項與傳奇前輩齊名的紀錄，羅倫森稱令人興奮，「這些罕見數據很有意思，我很榮幸成為其中一份子，能在數據上與貝比魯斯齊名是很酷的事。」他也開玩笑說：「我得去研究一下如果貝比魯斯放在現今，他的合約會有多大的價值，我得拿給球隊看看，看高層坐下來聊一聊。」

此外，這場比賽共出現三支代打全壘打，以及一支由後援投手所敲出的全壘打，也寫下1900年以來第一場四位未在先發名單內球員開轟的比賽。