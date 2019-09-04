中職／兄弟落後11分屠猿 史上最大比分差逆轉勝

2019-09-04 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟打者張志豪2分打點安打，超前比數。記者陳正興／攝影 分享 facebook 中信兄弟、Lamigo桃猿隊今天在桃園球場大亂鬥，全場出現33支安打，加起來得了29分，兄弟打完前三局大幅落後11分，最後15：14獲勝，寫下中職史上兩隊單場最大比分差逆轉勝紀錄。

1996年8月30日三商虎、興農牛之戰，虎隊打完前兩局0：10落後，終場12：10逆轉戰局；猿隊今天在前三局11：0領先的情況下，竟然失去絕對優勢，輸得十分難看，下半季排名也掉到第三。

猿隊今天揮出19支安打，包括郭嚴文、藍寅倫、陳俊秀全壘打，兄弟少了五安，王威晨、詹子賢也開轟；王威晨四局上從猿隊洋投尼克斯的手中轟出三分砲，歷經247場比賽、1079個打席，生涯首轟終於出爐。

兄弟四局上一口氣攻下八分，打完七局追成12：13，八局上攻勢再起，詹子賢安打、林智勝觸身球，陳子豪適時安打攻下追平分，接著張志豪關鍵安打追加兩分打點，成為致勝一擊，獲選單場MVP。

兄弟這半局15：13超前，猿隊八局下攻下一分，在兩出局後，兄弟提前推出「守護神」李振昌滅火，後援1.1局無失分，為球隊保住勝利，下半季仍居榜首。

尼克斯今天只投3.2局，被揮出七支安打包括兩支全壘打，失八分全是自責分，投不滿四局退場是本季最慘紀錄，挑戰第12勝還要等一等。