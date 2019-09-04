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圖／中職桃猿對決中信兄弟

2019-09-04 21:14聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職晚上在桃園國際棒球場舉行，桃猿一路領先，四局上中信兄弟大反撲，詹子賢兩分全壘打、王威晨三分全壘打，目前比賽進行到六局上，桃猿暫時以12:8領先。

中信兄弟打者王威晨（中）擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者藍寅倫（右）擊出全壘打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟外野手詹子賢飛身接殺高飛球，展現美技。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者王威晨擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者彭政閔揮出一壘安打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者藍寅倫（左）擊出全壘打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者彭政閔（右）揮出一壘安打，與隊友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
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桃猿打者藍寅倫擊出全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿跑者廖健富離壘過遠，中信兄弟壘手林智勝與捕手夾殺出局。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者王威晨擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者詹子賢擊出兩分全壘打。記者陳正興／攝影
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中職中信兄弟
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