日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019年對於養樂多燕子隊的球迷來說，想必是一個五味雜陳、心情複雜的球季。戰績上，不僅早早就確定爭冠無望，到9月3日為止，距離第三的廣島鯉魚隊都高達13場勝差，就連CS季後賽都已經微乎其微，墊底恐也已是養樂多的「指定席」。養樂多去年好不容易從前一年的墊底爬升到第二名，今年球季給了養樂多球迷極大的期待，卻落入這般難堪的局面，令人始料未及。

反而遠遠超過球迷期待，成為意外驚喜的是19歲的新巨砲村上宗隆，他已經擊出31支全壘打、86分打點，有機會爭奪中央聯盟雙冠王。先不論結果如何，他已經成為繼清原和博之後，在高校畢業2年內擊出30轟的史上第3人。也很快就可以刷新中西太所保持的高校畢業2年內最多打點86分紀錄。

村上宗隆英雄出少年，正式在一軍的完整球季至今就已打出31支全壘打，如果打擊率能再提升就會更加可怕了。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

養樂多陣容這幾年變化不小，2015年奪冠當時拿下打擊個人獎的兩名主力打者畠山和洋、川端慎吾都已經退化，不在一軍先發陣容上。因此村上宗隆的崛起，給了養樂多隊球迷極大的希望。加上山田哲人（0.272打擊率、32支全壘打、81分打點）、巴倫汀（0.276打擊率、29支全壘打、81分打點）兩名強棒依然健在，只要巴倫汀（Wladimir Balentien）再擊出1支全壘打，養樂多隊就可以再創「30轟3人組」。

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養樂多隊史唯一的一次「30轟3人組」出現在1992年，池山隆寬（30HR）、古田敦也（30HR）、Jack Howell（38HR）。以全壘打總數以及整體成績來比較，今年的成績並不亞於27年前。不過熟悉養樂多隊歷史的球迷絕對不會忘記，當時的燕子軍可是養樂多隊史上的黃金時期，1992年奪下隊史相隔14年的聯盟優勝。1992-1993年在名監督野村克也的帶領下，連續兩年稱霸中央聯盟，並且與聲勢也是如日中天的西武獅隊在總冠軍賽中強碰，連續兩年都打到第7戰才分出勝負，演出名留日本職棒史上經典的強者對決。

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今年養樂多除了同樣有3名30轟實力的打者在陣之外，還有青木宣親、雄平兩名經驗豐富的左打者。如此好的攻擊力當靠山，卻落居墊底，幾近崩壞的投手群當然是最大敗筆。團隊總得分566分、全壘打146支都居中央聯盟第二，僅次於首位的巨人隊；團隊防禦率4.63、失分636分則都是最差。

養樂多隊雖然有辦法得分，不過經常在得分之後也被對手取分，造成1分差的比賽只有12勝22敗，氣勢更是受創。尤其欠缺夠力的先發投手，使得牛棚負擔加重，在守護神石山泰稚受傷之後更加雪上加霜，央聯出賽數最多的投手前5名，養樂多就有梅野雄吾、馬克夫（Scott McGough）、哈夫（Dave Huff）3人上榜，災情可見一斑。

其實1992年的養樂多投手群，團隊打擊率0.261居第二、173支全壘打聯盟最多，不過防禦率3.79居倒數第二，也是有「打高投低」的現象。不過三大主力先發西村龍次、岡林洋一、伊東昭光合力拿下36勝，穩住了投手群，還有金沢次男、高津臣吾、內藤尚行、角盈男等穩健的後援投手。而今年的養樂多除了39歲老將石川雅規之外幾乎找不到值得信任的投手。這也是前後兩次「30轟3人組」，燕子軍一次爬上優勝，一次卻跌到墊底，落差如此之大的原因。