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日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00Hiyan

2019年對於養樂多燕子隊的球迷來說，想必是一個五味雜陳、心情複雜的球季。戰績上，不僅早早就確定爭冠無望，到9月3日為止，距離第三的廣島鯉魚隊都高達13場勝差，就連CS季後賽都已經微乎其微，墊底恐也已是養樂多的「指定席」。養樂多去年好不容易從前一年的墊底爬升到第二名，今年球季給了養樂多球迷極大的期待，卻落入這般難堪的局面，令人始料未及。

反而遠遠超過球迷期待，成為意外驚喜的是19歲的新巨砲村上宗隆，他已經擊出31支全壘打、86分打點，有機會爭奪中央聯盟雙冠王。先不論結果如何，他已經成為繼清原和博之後，在高校畢業2年內擊出30轟的史上第3人。也很快就可以刷新中西太所保持的高校畢業2年內最多打點86分紀錄。

村上宗隆英雄出少年，正式在一軍的完整球季至今就已打出31支全壘打，如果打擊率能再...
村上宗隆英雄出少年，正式在一軍的完整球季至今就已打出31支全壘打，如果打擊率能再提升就會更加可怕了。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影
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養樂多陣容這幾年變化不小，2015年奪冠當時拿下打擊個人獎的兩名主力打者畠山和洋、川端慎吾都已經退化，不在一軍先發陣容上。因此村上宗隆的崛起，給了養樂多隊球迷極大的希望。加上山田哲人（0.272打擊率、32支全壘打、81分打點）、巴倫汀（0.276打擊率、29支全壘打、81分打點）兩名強棒依然健在，只要巴倫汀（Wladimir Balentien）再擊出1支全壘打，養樂多隊就可以再創「30轟3人組」。

Hiyan 製表
Hiyan 製表
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養樂多隊史唯一的一次「30轟3人組」出現在1992年，池山隆寬（30HR）、古田敦也（30HR）、Jack Howell（38HR）。以全壘打總數以及整體成績來比較，今年的成績並不亞於27年前。不過熟悉養樂多隊歷史的球迷絕對不會忘記，當時的燕子軍可是養樂多隊史上的黃金時期，1992年奪下隊史相隔14年的聯盟優勝。1992-1993年在名監督野村克也的帶領下，連續兩年稱霸中央聯盟，並且與聲勢也是如日中天的西武獅隊在總冠軍賽中強碰，連續兩年都打到第7戰才分出勝負，演出名留日本職棒史上經典的強者對決。

Hiyan 製表
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今年養樂多除了同樣有3名30轟實力的打者在陣之外，還有青木宣親、雄平兩名經驗豐富的左打者。如此好的攻擊力當靠山，卻落居墊底，幾近崩壞的投手群當然是最大敗筆。團隊總得分566分、全壘打146支都居中央聯盟第二，僅次於首位的巨人隊；團隊防禦率4.63、失分636分則都是最差。

養樂多隊雖然有辦法得分，不過經常在得分之後也被對手取分，造成1分差的比賽只有12勝22敗，氣勢更是受創。尤其欠缺夠力的先發投手，使得牛棚負擔加重，在守護神石山泰稚受傷之後更加雪上加霜，央聯出賽數最多的投手前5名，養樂多就有梅野雄吾、馬克夫（Scott McGough）、哈夫（Dave Huff）3人上榜，災情可見一斑。

其實1992年的養樂多投手群，團隊打擊率0.261居第二、173支全壘打聯盟最多，不過防禦率3.79居倒數第二，也是有「打高投低」的現象。不過三大主力先發西村龍次、岡林洋一、伊東昭光合力拿下36勝，穩住了投手群，還有金沢次男、高津臣吾、內藤尚行、角盈男等穩健的後援投手。而今年的養樂多除了39歲老將石川雅規之外幾乎找不到值得信任的投手。這也是前後兩次「30轟3人組」，燕子軍一次爬上優勝，一次卻跌到墊底，落差如此之大的原因。

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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