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NBA焦點球員- Tomas Satoransky (9月3日)焦點球員- 八村壘 (9月3日)

圖／中職郭嚴文兩分全壘打 桃猿三局結束大幅領先

2019-09-04 19:48聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職晚上在桃園國際棒球場舉行，由中信兄弟出戰桃猿，中信兄弟、桃猿分別由黃恩賜、尼克斯主投；一局下，桃猿打者陳俊秀一分打點一壘安打、朱育賢一分犧牲打、以及郭嚴文兩分全壘打，桃猿目前11:0領先。

桃猿投手尼克斯 。記者陳正興／攝影
桃猿投手尼克斯 。記者陳正興／攝影
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桃猿打者陳俊秀。記者陳正興／攝影
桃猿打者陳俊秀。記者陳正興／攝影
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桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
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中信兄弟投手黃恩賜。記者陳正興／攝影
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企圖盜二壘的桃猿跑者藍寅倫（下）與中信兄弟吳東融（上）撞在一起。記者陳正興／攝影
企圖盜二壘的桃猿跑者藍寅倫（下）與中信兄弟吳東融（上）撞在一起。記者陳正興／攝影
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桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
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中信兄弟打者彭政閔。記者陳正興／攝影
中信兄弟打者彭政閔。記者陳正興／攝影
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桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
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中信兄弟朱育賢黃恩賜
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