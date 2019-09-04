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中職／完整見證彭政閔生涯 林明憲：後輩難取代

2019-09-04 19:45聯合報 記者藍宗標╱即時報導

兄弟隊教練林明憲認為，彭政閔的高人氣很難被取代。記者陳正興／攝影
兄弟隊教練林明憲認為，彭政閔的高人氣很難被取代。記者陳正興／攝影
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「恰恰」彭政閔將在29日打完最後一場球季賽，結束中職球員生涯19年，中信兄弟隊教練林明憲幾乎完整見證老戰友的職棒之路，他說：「彭政閔退休後，恐怕沒有新生代球員能夠取代他的地位。」

林明憲1999年展開職棒生涯，2008年退休，隔年轉任教練至今，除了前年短暫離開兄弟隊，在大同技術學院棒球隊擔任總教練七個月，所有時間都待在老東家，從彭政閔菜鳥球季一直看到他退休，兩人一起拿過2001到03年中職總冠軍。

林明憲表示，彭政閔的人氣不只在兄弟隊，而是全聯盟都有球迷，很多人都為了他進場看球，尤其今年是「恰恰」生涯最後一年，可以很明顯感受主場球迷變多。

統一獅隊退役老將曾智偵在2004年7月26日生涯最後一戰，年紀已達45歲138天，至今仍是後輩難以超越的數字。

林明憲表示，曾智偵球員時期，各隊人數不像現在這麼多，加上球團需要這些球星的人氣吸引球迷進場，才能高齡出賽；職棒環境已有進步，各隊競爭更激烈，彭政閔打到41歲更是難得，這種年紀仍有一定實力真的不簡單。

林明憲認為彭政閔退休後，明年不管擔任什麼職務，可能都會影響中職票房，年輕球員想要擁有像「恰恰」一樣的高人氣，確實很難找出接班人。

彭政閔中職統一獅
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