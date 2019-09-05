中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

U18世界盃棒球賽在南韓釜山如火如荼進行，其中捕手兼外野手羅暐捷表現亮眼，中華隊預賽最後3戰依序對西班牙、日本、南非，他都打下勝利打點，今年中職選秀統一獅以第二輪指名網羅他，加上陣中原有的林祐樂、陳重羽、郭峻偉和李丞齡，獅子軍捕手戰力未來幾年都不用擔心。

羅暐捷成名很早，他是2016年U15世界盃和2018年U18亞青賽國手，今年入選U18世界盃國家隊，國際賽經驗豐富，捕手出身，在高苑工商因學長捕手廖健富(現效力桃猿)、蕭憶銘(現效力富邦悍將)先後卡位下，羅暐捷直到高二下學期才扛起高苑主戰捕手重任。

羅暐捷目前只有18歲，連同本屆U18世界盃，他的國際賽經驗已經相當豐富。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

羅暐捷蹲捕功力不算出色，原本他想專心打擊，一度放棄當捕手，計畫專職外野，後來因學長建議而作罷，如今來到統一獅，羅暐捷除了蹲捕，未來移外野也是選項，就看怎麼養成。

這屆U18世界盃，羅暐捷直到最後一刻才擠掉台東體中捕手張聖豪(今年選秀中信兄弟第4輪指名)，入選最終20人國手名單，首戰巴拿馬他坐足板凳，第二戰對美國羅暐捷先發蹲捕、打第8棒，4打數沒敲安打，無功而返。

第三戰對西班牙，羅暐捷擔任先發捕手、打第7棒，單場敲兩安，跑回兩分，還打下勝利打點；第四戰對日本更是代表作，第5局羅暐捷擊出左外野深遠二壘安打，打回兩分，比賽隨後因雨裁定，他成為致勝功臣。

有趣的是，去年亞青賽中華隊以3:1擊敗日本，當時羅暐捷板凳坐好坐滿，今年U18世界盃不但打滿全場，比分同為3:1贏球，他還當大功臣，角色重要性不可同日而語。

前天對南非羅暐捷掃出兩支三壘安打，預賽他累計打擊率0.417高居全隊第一，6分打點也是全隊最多，3場勝利打點更是不可思議。

羅暐捷在U18世界盃對南非之戰單場打出2支三壘打，貢獻3分打點。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

現在統一獅的煩惱來了，陣中一號捕手鐵定是盜壘阻殺率超過5成的林祐樂，明年陳重羽傷癒歸隊，應是二號捕手沒問題，後面還有個蹲捕中規中矩的郭峻偉，那麼，攻優於守的羅暐捷和李丞齡，未來定位是如何呢？

李丞齡和戴培峰是台中中山青少棒同學，高中分道揚鑣，李丞齡留在當地興大附農打球，戴培峰北上平鎮高中發展，李丞齡原是外野手，直到高二才改練捕手，進職棒後，李丞齡打擊能力或許不比戴培峰差，但論蹲捕功力，從小就是捕手的戴培峰遠遠勝過李丞齡。

也就是說，羅暐捷和李丞齡蹲捕能力都不算出色，未來幾年究竟要借重兩人打擊，直接移防外野，還是先磨練個幾年蹲捕功夫，等不行再做打算，這是統一獅必須思考的問題。

統一獅陣中捕手原本就足夠，在今年還秀還選了羅暐捷（左三）和柯育民兩位捕手，主要應該是看重他們的打擊能力，將來勢必轉到其他位置。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

好的外野手易得，優質捕手一將難求，近幾年統一獅靠選秀補進大量捕手形成人才庫，這是好現象，如果養成得宜，未來選秀獅子軍就可以選擇其他守位的好手做補強。

別忘了，林祐樂當初是內野手出身，進職棒才專職練捕手，期間一度因右肩受傷長期低迷，但統一獅教練團很有耐心讓他養傷、養成，近年才扛起主戰捕手重擔，可見培養一名好捕手並不容易。