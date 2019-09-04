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中職／龍潭打過職棒賽？彭政閔現役唯一見證

2019-09-04 16:16聯合報 記者藍宗標╱即時報導

彭政閔是目前唯一在龍潭球場出賽的現役球員，圖為兄弟隊在龍潭球場練球。 報系資料照
彭政閔是目前唯一在龍潭球場出賽的現役球員，圖為兄弟隊在龍潭球場練球。 報系資料照
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中信兄弟隊本季只剩最後21戰，「恰恰」彭政閔29日將在台中洲際球場上演告別秀，結束中職球員生涯19年；這位41歲老將目前出賽1783場，其中有一場比賽在龍潭球場進行，也是唯一曾在龍潭出賽的現役球員，這項紀錄堪稱空前絕後。

中職1990年開打至今，已在18座球場進行7548場球季賽，彭政閔打過其中17座，唯一缺席是2000年走入歷史的台北市立棒球場，剛好在他披上黃衫前拆除，後來改建成台北小巨蛋。

彭政閔2001年展開職棒生涯，菜鳥球季前六戰都是替補身分，代打、代跑任務都有，守位以一壘為主，當年4月12日在新莊球場對中信鯨之戰首度先發，擔任八棒一壘手，14日移師龍潭再戰鯨隊二度先發，擔任指定打者，棒次仍是八棒。

龍潭球場長年做為兄弟象隊春訓基地，內野席只有1500人左右，低矮的全壘打牆外就是草皮區，對球迷而言，交通也不方便；但這場中職空前絕後的球季賽，竟然吸引2254人觀戰，比當年聯盟單場平均1876人還多，讓聯盟員工嚇一大跳，象隊在自己的地盤不用付場租，更是賺進30萬元。

彭政閔還記得這場比賽，他說：「龍潭球場沒有外野座位，還有很多人進場看球。」

龍潭球場第一場、也是最後一場正式職棒賽，全場出現35支安打，鯨隊17：10大勝，黃貴裕砲轟象隊日籍投手養父鐵（先發一局失七分吞敗），成為中職史上唯一在龍潭締造全壘打紀錄的球員。

彭政閔三個打數掛零，吞下兩次三振，但攻下一分打點；當天出賽的兩隊球員，馮勝賢已是中職秘書長，王光輝、陳瑞振、陳連宏都當過職棒總教練，彭政閔是唯一還在場上屹立不搖的球員。

2001年龍潭球場比賽，吸引爆滿觀眾。 報系資料照
2001年龍潭球場比賽，吸引爆滿觀眾。 報系資料照
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彭政閔中職
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