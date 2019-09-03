U18世青賽／「挑眉哥」羅暐捷享受壓力 打擊率全隊最高

2019-09-03 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



昨天對戰日本隊敲出致勝二壘打，中華隊羅暐捷延續好手感，今天在U18世青賽預賽最終戰對上南非隊，單場敲出2支三壘打，貢獻3分打點，羅暐捷坦言：「在場上有表現，會讓自己越打越有信心。」

羅暐捷今年在U18中華隊被設定為捕手及外野的調度活棋，首戰沒有先發，之後2場比賽美國隊頂替手腕不適的林辰勳蹲捕，他也把握住機會，第3戰對上西班牙隊單場雙安，隔天與日本之戰的棒次從第7棒移至第3棒、守外野，在第5局揮出超前比數的二壘打，敲回勝利打點。

今天對上南非隊，羅暐捷依舊被排在中心打線，前兩打席都敲出三壘打，送回壘上隊友，另外選到2次保送，單場4度站上打擊區，跑回3分。他提到，昨天面對的日本隊投手，無論速球、變化球，都是不同等級，「打完日本投手的節奏，今天遇到慢的就比較好打。」

羅暐捷目前在U18預賽出賽4場，合計12打數敲出5支安打，包括3支長打，打擊率4成17是全隊最高；中華隊開路先鋒何恆佑則是5戰合計18打數敲7安，打擊率3成89，讓中華隊總教練周宗志點名，「預賽這兩人的攻擊表現最穩定。」

羅暐捷先前在U18對上西班牙之戰，儘管戰況激烈，一次追球到界外區還順勢向鏡頭拋媚眼，畫面透過轉播放送，也讓他獲得「挑眉哥」的稱號，羅暐捷透露，是去年亞青賽的經驗，讓他懂得享受壓力。