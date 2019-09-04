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中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00Tzuyi

Lamigo桃猿今年失去了主將王柏融，但隨著朱育賢的崛起，加上原本就火力凶猛的陣容，上半季依然奪下冠軍。就在酒窩大砲綻放笑容的同時，陣中前主將大王卻可能笑不出來，6月還入選月MVP候選名單中，次月開始就像完全不同人。7、8月兩個月中，他出賽20場只有0.174的打擊率，本季打擊率下滑到僅0.262。

2015年季中選秀會中，旅外歸國的野手林哲瑄及蔣智賢分別被義大及中信選走，第四順位的Lamigo則選入業餘好手王柏融。當時他的簽約金高達500萬，並列中職新人野手最高簽約金紀錄，他在剩餘的辦個球季就繳出令人驚豔的打擊成績，而且29場就有9支全壘打，使他加入新人王競爭行列。雖然最後由打了整季的許基宏勝出，但年度領隊會議還因此修正規則，讓他隔年仍保有資格，他最終也不負眾望如願獲獎。

大王在中華職棒的3.5個球季，繳出86支全壘打、319分打點，「3、4、6」的打擊三圍是同期聯盟最佳者，即使當年兩位旅外好手成績都不及他。另外他還留下單季打擊率0.414、200支安打及130分打點等聯盟紀錄。打擊獎項中包含打擊王、安打王、銀棒獎、打點王、全壘打王，他都已獲得，在守備方面也曾是外野金手套得主。全方面的最佳十人及台灣大賽優秀球員，甚至年度MVP等獎盃，在他的櫥櫃通通都可見。

王柏融在中華職棒頒獎典禮中，總是最風光的一位，史詩級的打擊成績讓他成為國外球探追...
王柏融在中華職棒頒獎典禮中，總是最風光的一位，史詩級的打擊成績讓他成為國外球探追逐的焦點，順利轉戰日本職棒。 聯合報系資料照片
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這樣的表現，讓猿隊在2018年的賽事中幾乎都有國外職棒球探盯場。季末王柏融正式取得旅外自由球員資格，並宣告啟動中職首次的入札程序，開放國外球團參與合約競標。最終由北海道日本火腿鬥士隊獲得優先議約權，隨後簽下3年總額400萬美元的合約，以背號99號加入日職。

加入日本職棒的首個球季，大王看起來並不順遂，他的打擊三圍從中職的「3、4、6」，到現在僅有「2、3、3」，全壘打慘到只有3支。7月初他因為右手受傷下放二軍，在復健賽中一度開轟，但回到一軍卻出現大低潮，一度26打數1安打，打擊三圍只有「1、2、1」。他整體打擊表現都不及格，尤其三振率幾乎比中職時期高出一倍，讓他從被期待的中心打線第三、四棒，變成後段棒次第七棒，現在有時還只能坐板凳。

王柏融轉戰日職的首季打不出身手，略為低迷的成績讓他從中心棒次變成板凳，問題看來不...
王柏融轉戰日職的首季打不出身手，略為低迷的成績讓他從中心棒次變成板凳，問題看來不小。 聯合報系資料照片
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查閱王柏融歷史成績，2016、2017年是他生涯的巔峰，各項打擊成績都在這兩年創造，而且兩年都是四割男。但2018年他的表現就下滑許多，雖然場次及打席與前兩年沒有差異太多，但是安打、打點、全壘打等都下滑不少，反而是三振增加。這年中華職棒最大的改變是修正了比賽用球的彈性係數，雖然王柏融能在眾多好手中脫穎而出，自身有一定的實力，但神鬼成績的背景因素，卻讓他的勇猛的表現是否能夠在其他聯盟再現，就增添了一項變數。

另一方面台日職棒差異長期以來都很難被證明，旅日歸國的多為投手，而且許多是帶傷回來，成績較不易參考。打者方面除了前全壘打王陳文賓去坐了一年板凳外，也沒有實績可以佐證，只能從國際賽中來探討。雖然球迷常說：「好想贏韓國」，這實際上表示還是有拚搏的機會，但對於日本隊而言，即使他們派出社會人球隊，台灣幾乎還是難以招架，更別說全是日本職棒球員的經典賽、奧運國家代表隊。

無論是奧運、經典賽、亞洲職棒大賽或交流賽，只要出動日本職棒一軍，台灣幾乎無法招架...
無論是奧運、經典賽、亞洲職棒大賽或交流賽，只要出動日本職棒一軍，台灣幾乎無法招架，證明實力仍有很大落差。 聯合報系資料照片
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確實中職跟日職並非同一個等級的聯盟，王柏融轉戰日職，除了對手更強外，還要熟悉日本的場地、投手習性、球風、氣候等各項不同因素，成績下滑在所難免。但這對於中華職棒而言，將會帶給球員們很大的警惕，倘落成績落差太大，後續台灣的優秀球員對外的能見度就會受到影響，球評會先將成績打折之後再來評斷身手。不過所幸王柏融才25歲，還有成長的空間及適應的時間，而且後續仍與火腿有兩年合約，還可以好好替中職爭一口氣！

王柏融Lamigo桃猿

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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