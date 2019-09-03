中職／胡金龍5支5超級秀 第2支再見轟擊垮獅隊

2019-09-03 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



撃出再見全壘打的胡金龍被慶賀的隊友淋得滿臉濕透。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊老將胡金龍今天在新莊球場大演個人秀，不但連五打席安打，九局下還轟出再見全壘打，幫助悍將6：5擊敗統一獅隊。

這是胡金龍繼2015年10月10日對獅隊轟出再見滿貫砲後，生涯第二支再見全壘打，剛好跑回個人生涯第500分，生涯第三次單場五支安打。

此役打完前五局，兩隊4：4平手，胡金龍六局下揮出安打攻下超前分，獅隊九局上面對悍將「守護神」陳鴻文，黃恩賜、林靖凱安打扳平比數；九局下胡金龍從獅隊第三任投手劉軒荅的手中，轟出左外野陽春砲，本季第12轟成為致勝一擊。

他說：「那球偏高，不知直球還是變化球，出棒看看有沒有機會，生涯第三次單場五安是運氣，剛好打到沒人的地方。」

悍將全場揮出17支安打，胡金龍5支5、攻下三分打點，林益全4支3、也是三分打點，本季第22轟出爐，追平林智勝並列第四，落後排名第一的朱育賢六轟。

獅隊洋投亞力克先發5.1局，被揮出14支安打，失五分（三分自責）吞敗，被安打數寫下個人單場新高，此役無關勝敗，目前仍是五連敗，本季勝投還未開張。

悍將洋投包林傑先發七局，被揮出八支安打、失四分，投出12次三振締造個人單場最佳紀錄。

陳鴻文救援失敗，反而賺到勝投，不但跨季六連勝，也終止對戰獅隊跨季三連敗。