中職／曾猶豫想回內野 林祐樂首度達捕手獎項資格

2019-09-03 20:35 中央社 新北3日電



林祐樂。 資料照(中央社) 分享 facebook 統一獅捕手林祐樂已達金手套及最佳九人捕手獎項資格，是職棒生涯以來首次，也是出賽數最多的一年，曾想放棄當捕手的他，這幾年在守備下許多功夫，尤其阻殺方面有不少突破。

林祐樂從去年季後賽開始成為獅隊主戰捕手，本季已出賽74場，去年僅26場，是生涯5年來新高，也是首次達標捕手獎項資格。他表示，每一年的想法都是能得到教練團信任，並在一軍出賽，「很開心完成其中一個目標，更開心的是能健康出賽」。

為了面對一整年賽季，林祐樂每個星期都會跟訓練師一起訓練，若比賽當天沒有先發，也會利用賽前時間做體能訓練，把身體方面準備充足。雖然已接近例行賽尾聲，他並不喊累，而是開心能在場上的時間。

林祐樂指出，本季守備最滿意的是阻殺部分，阻殺率高達5成41，「前幾年被跑（盜壘）成這樣，今年算是有比較大突破」。他也認為在引導配球方面有進步，會跟隊上捕手群一起討論，也會觀察隊友配球，「棒球是永遠學不完的」。

林祐樂業餘時期其實是游擊手，進職棒才正式專職捕手，不過前幾年表現不盡理想時，曾猶豫要不要回內野。他剛進職棒時曾深受肩傷困擾，如今成為主戰捕手，也感謝當時的總教練黃甘霖，「教練當時讓我休息半年，改善肩膀狀況，並做一些改變」。