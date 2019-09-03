親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

運動筆記2019年08月 披薩跑量新紀錄 482.1km萬象蘇州跑旅趣
健行筆記在魔幻時刻走向山以緩步復健慢行烏來
NBA焦點球員- 塞爾維亞三劍客 (9月2日)焦點球員- Luis Scola (9月2日)

中職／曾猶豫想回內野 林祐樂首度達捕手獎項資格

2019-09-03 20:35中央社 新北3日電

林祐樂。 資料照(中央社)
林祐樂。 資料照(中央社)
分享
統一獅捕手林祐樂已達金手套及最佳九人捕手獎項資格，是職棒生涯以來首次，也是出賽數最多的一年，曾想放棄當捕手的他，這幾年在守備下許多功夫，尤其阻殺方面有不少突破。

林祐樂從去年季後賽開始成為獅隊主戰捕手，本季已出賽74場，去年僅26場，是生涯5年來新高，也是首次達標捕手獎項資格。他表示，每一年的想法都是能得到教練團信任，並在一軍出賽，「很開心完成其中一個目標，更開心的是能健康出賽」。

為了面對一整年賽季，林祐樂每個星期都會跟訓練師一起訓練，若比賽當天沒有先發，也會利用賽前時間做體能訓練，把身體方面準備充足。雖然已接近例行賽尾聲，他並不喊累，而是開心能在場上的時間。

林祐樂指出，本季守備最滿意的是阻殺部分，阻殺率高達5成41，「前幾年被跑（盜壘）成這樣，今年算是有比較大突破」。他也認為在引導配球方面有進步，會跟隊上捕手群一起討論，也會觀察隊友配球，「棒球是永遠學不完的」。

林祐樂業餘時期其實是游擊手，進職棒才正式專職捕手，不過前幾年表現不盡理想時，曾猶豫要不要回內野。他剛進職棒時曾深受肩傷困擾，如今成為主戰捕手，也感謝當時的總教練黃甘霖，「教練當時讓我休息半年，改善肩膀狀況，並做一些改變」。

統一獅棒球黃甘霖

相關新聞

日職／再戰西武拚第3勝 張奕牢記被連3轟教訓

2019-09-03 17:03

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-03 11:15

中職／Yuki徐懷鈺來了 中秋節為獅隊開球開唱

2019-09-02 15:21

中職／「微笑朱哥」 找回全壘打火力

2019-09-01 23:38

中職／近13場先發狂奪12勝 李茲14勝穩居龍頭

2019-09-01 22:10

中職／朱育賢第28轟屠獅 洪總：原本笑容都不見了

2019-09-01 21:56

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世籃賽／大陸2失誤遭逆轉 易建聯喊話相信自己

2019-09-03 09:28

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00

世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00

世籃賽／大陸隊致命失誤 波蘭OT氣走地主

2019-09-02 23:02

世籃賽／八村壘21分難回天 日本2連敗晉級渺茫

2019-09-03 18:35

世籃賽／奈及利亞NBA牌失靈 不敵阿根廷遭淘汰

2019-09-03 11:30

世籃賽／賀史柯拉寫紀錄 吉諾布里：謝謝你隊長

2019-09-03 17:03

MLB／退休隔年洋基就封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 10:55

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-03 18:28

MLB／田中優質先發 洋基仍斷連220場得分紀錄

2019-09-03 07:51

U18世青賽／大雨亂賽程 中華、南非之戰延後開打

2019-09-03 09:54

MLB／明顯壞球被主審拉弓2次 葉力奇：野蠻

2019-09-03 10:26

NBA／八村壘得巫師厚愛 老闆推特稱讚

2019-09-03 17:20

MLB／張育成生涯首打點開張 打擊率卻跌破2成

2019-09-03 11:36

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

世籃賽／塞爾維亞勢如破竹 大勝菲律賓59分

2019-09-03 01:16

美網／失球后又連霸夢碎 大坂：傷心但學到很多

2019-09-03 07:50

MLB／柯爾接棒韋蘭德飆14K 百年來第一對

2019-09-03 09:29

世籃賽／小加索聯手魯比歐 西班牙克波多黎各晉級

2019-09-03 11:08

NBA／里拉德11日旋風訪台 揪熊仔、國蛋尬饒舌

2019-09-03 16:27

U18世青賽／南非實力有落差 中華提前5局15:0大勝

2019-09-03 20:17

NBA／BIG3聯賽奪MVP 38歲強森：還想打NBA

2019-09-03 15:08

U18世青賽／中華裁定勝日 陳志杰將先發戰南非

2019-09-03 01:14

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-03 11:15

美網／才拿年終賽門票 謝淑薇女雙爆冷出局

2019-09-03 10:05

美網╱拍下球后大坂直美 班希琪晉級女單8強

2019-09-03 05:45

美網／王薔就像納達爾 教頭：打小威有機會

2019-09-03 08:55

世籃賽／延長賽失守 大陸遺憾輸波蘭

2019-09-03 01:27

美網／偶像老虎場邊支持 納達爾抵8強

2019-09-03 10:47

世籃賽／ 義大利痛宰安哥拉 攜手塞爾維亞晉級

2019-09-03 11:53

NBA／美15歲網球小將高芙超成熟 柯爾也給讚

2019-09-03 15:08

MLB／道奇7轟炸洛磯 貝林格本季第44號出爐

2019-09-03 12:55

美網／大坂直美送暖高芙 費德勒讚：網壇的勝利

2019-09-03 13:52

U18世青賽／連兩年抗日成功 王彥程找回自信心

2019-09-02 22:51

U18世青賽／連兩年抗日奏功 王彥程自評70分

2019-09-03 01:13

日職／墊底火腿四番換人求變 王柏融未先發

2019-09-03 16:42

網球／相隔5年 謝淑薇女雙挺進年終賽

2019-09-03 01:23

全國登山日22縣市串連 逾兩百活動9月9日開跑

2019-09-03 15:59

日職／再戰西武拚第3勝 張奕牢記被連3轟教訓

2019-09-03 17:03

美網／詹家姊妹混雙各自搶勝 4強正面對決

2019-09-03 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top