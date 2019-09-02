U18世青賽／王彥程連兩年抗日成功 找回昔日自信心

2019-09-02 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



去年亞洲青棒錦標賽「抗日」一戰成名，中華隊左投王彥程今天在U18世青賽再次對決日本隊，走出低潮，繳出5局失1分好投，幫助中華隊以3：1贏球，連兩年抗日成功，也找回昔日自信心。

王彥程去年亞青賽對日本隊完投9局僅失1分，率隊奪勝，贏得「抗日英雄」美名，但之後因傷陷入好一段時間的低潮，今天再被安排抗日，總教練周宗志說：「我們是希望透過這場比賽，讓他建立投球自信心，很高興他自己做到了。」

周宗志指出，王彥程自傷癒復出之後，球速一直沒找回昔日水準，自信心也不如過去，「這讓他一直想要依賴自己的變化球，一直在調整，但調整到直球、變化球都不好，導致投球節奏亂掉。」但今天的策略，讓他用直球搶好球數，再以變化球對決，「表現得都還不錯。」

王彥程今天對戰日本隊，主投5局，送3K，被敲的2支安打都來自日本隊第4棒石川昂彌，周宗志說：「那兩支安打也沒失投，第一支是指叉球掉到很低的地方，還是被打安打，第二支打到全壘打牆是變速球，也沒失投，捕手甚至說快掉到地上了，那也沒辦法，對方太會打。」

周宗志對子弟兵今天的表現相當滿意，打下90分的高分，王彥程則自認70分，「一開賽控球不是那麼好，後面越投越有信心，知道怎麼調整。」

王彥程坦言，昨天得知到出戰日本隊時，其實壓力不小，「告訴自己盡力就好，慢慢準備。」而連續兩年抗日成功，王彥程賽後露出笑容說：「滿開心的吧，這場比賽增加滿大信心。」