親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

雙颱接力影響到周末 吳德榮：劍魚也有整合近台的機率

蔡政府收支平衡？這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

運動筆記100公里要怎樣在8小時內完賽差點被遺忘的團練
健行筆記【台北士林】心臟重建登山行．香對山．頂山．杏林山享受巨木林蔭的芬多精，一探上帝的部落司馬庫斯!
NBA焦點球員- Leandro Barbosa (9月1日)焦點球員- Matthew Dellavedova (9月1日)

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00福耳

大谷翔平在18年轉戰大聯盟，延續在日職的投打二刀流，該季先發10場，投出4勝2敗3.31防禦率的成績，打擊方面更是優異，打出22轟、61分打點，打擊率也有2成85；今年雖然因傷無法上場投球，但目前仍有2成89打擊率、102安、16轟、54分打點的表現，這兩年在大聯盟刮起了一陣大谷旋風。相對於大谷，同年一起加入日職，當初也與他齊名的藤浪晉太郎，這幾年卻面臨生涯最重大的考驗。

大谷翔平本季雖然無法上場投球，但他在打擊上的表現還是可圈可點。 美聯社
大谷翔平本季雖然無法上場投球，但他在打擊上的表現還是可圈可點。 美聯社
分享

藤浪最近的一次出賽是在8月的最後一天，在二軍面對軟銀先發，投了5局被打出7支安打，另外還送出包括一次觸身球在內的5次保送，丟掉7分；12天前的先發，同樣是投5局，被打8支安打失3分，但也送出4次保送，仍有觸身球；10日的先發則是投完6局，被打8支安打失4分，保送有3次；總計藤浪8月在二軍先發3場，16局的投球被打出23支安打，雖有14次三振，但保送也多達12次。

控球是藤浪這幾年在一、二軍間掙扎的主因，他今年只在一軍出賽過一場，先發面對火力威脅性不強的中日，雖然投4又1/3局被打出4支安打，投出3次三振，只丟掉1分，但保送卻多達6次，其中觸身球就有2次，投完這場後馬上就再被下放二軍至今，從二軍這幾場的表現，外加阪神距離前段班只剩2場勝差的情形看來，藤浪本季要重回一軍的機會實在不高，將創下個人生涯單季出賽新低紀錄。

其實藤浪在剛進職棒的那幾年，表現可說是與大谷不相上下，13年新人球季就拿下10勝，接下來的14、15年兩個球季也分別有11勝及14勝的成績，16年雖只有7勝，但仍入選明星賽，球季結束後也獲選為WBC日本國家隊。而在這生涯的前4個球季，藤浪的控球並沒有多大的問題，從14到16年的連續3季，K/BB值都在9以上，15年還曾以221次三振奪下央聯三振王。

阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，他從2015球季之後就開始走下坡，今...
阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，他從2015球季之後就開始走下坡，今年多待在二軍，但控球一直沒有改善。 聯合報系資料照片
分享

17年球季開始，藤浪控球突然走鐘，該年因控球問題在球季中被下放二軍調整，最終只在一軍出賽11場，留下3勝5敗的成績，59局也只投出41次三振，但保送竟多達45次，觸身球就有8次；18年也只出賽13場，成績是5勝3敗，不過防禦率超過5，71局的投球也送出47次的保送，雖然比前一年進步，但控球仍有問題。

尤其是對右打者內角的位置，超過150公里的速球常常失控而形成接近打者的危險球，不管在一軍或二軍都曾直接打中打者的頭部，甚至還因此而引發清空板凳的事件。離譜的控球讓藤浪在球迷間嘲弄為殺人野球，對手球隊在面對他先發時，還在打線上刻意減少右打者的數量，以預防球員被觸身球擊中而骨折受傷的情況。

藤浪投球不定時失控的狀況直到今年仍持續發生，而且沒有改善的跡象，由於球速還是都能在150公里以上，也沒傳出什麼重大傷勢的消息，看起來身體應無礙，或許原因是在其他方面，不過這麼多年過去，歷經了兩任監督，阪神一、二軍教練團對藤浪的問題還是束手無策，他自己也無法突破困境，一個天生好手可能就因為各方的無作為，而消逝在時間當中了。

大谷翔平

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

相關新聞

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-02 21:15

中職／Yuki徐懷鈺來了 中秋節為獅隊開球開唱

2019-09-02 15:21

中職／「微笑朱哥」 找回全壘打火力

2019-09-01 23:38

中職／近13場先發狂奪12勝 李茲14勝穩居龍頭

2019-09-01 22:10

中職／朱育賢第28轟屠獅 洪總：原本笑容都不見了

2019-09-01 21:56

中職／陳韻文遇滿壘轉冷靜 連3天出賽不喊苦

2019-09-01 21:26

中職／兄弟遭悍將逆轉 彭政閔MVP飛了

2019-09-01 20:57

中職／朱育賢破紀錄後迷失 盼找回之前自己

2019-09-01 18:34

中職／猿前3輪新人亮相 蘇俊璋選穿00號

2019-09-01 18:14

中職／朱育賢首打席三分砲 本季第28轟

2019-09-01 17:53

中職／劉育辰肯定林安可天賦 三振太多較意外

2019-09-01 16:38

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

2019-08-27 07:00

日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00

中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世籃賽／日本吞敗八村壘表現欠佳 隊友發聲力挺

2019-09-02 10:55

U18世青賽／比賽5局因雨裁定 中華3：1勝日本

2019-09-02 20:08

U18世青賽／中華裁定勝 王彥程再當抗日英雄

2019-09-02 20:30

世籃賽／米契爾遭波總「調侃」：注意力要放場上

2019-09-02 12:46

世籃賽／輕鬆開紅盤 希臘怪物：球隊沒有極限

2019-09-02 12:08

世籃賽／美國首戰告捷 波總：多處仍須精進

2019-09-02 11:06

NBA／勇奪BIG3聯賽總冠軍 強森榮獲MVP

2019-09-02 18:30

美網／費德勒平阿格西紀錄 東奧參賽打問號

2019-09-02 08:45

NBA／看好帕克再突破 老鷹傳奇：他會讓人吃驚

2019-09-02 16:25

世籃賽／綠衫軍成員化學效應佳 助美國隊開胡

2019-09-02 10:17

美網／約克維奇退賽衛冕夢碎 瓦文卡重返8強

2019-09-02 11:19

MLB／洋基連兩天再見轟 菜鳥福特代打創隊史

2019-09-02 10:28

桌球／莊智淵退國家隊 高俊雄：全力挽留

2019-09-02 12:35

世籃賽／綠衫軍中鋒內戰 法國驚險退德國

2019-09-02 13:13

世籃賽／盼率西班牙奪冠 魯比歐：正處最佳狀態

2019-09-02 15:40

NBA／韋德法國享受假期 秀與74歲萊里尬舞片段

2019-09-02 16:06

NBA／尼克探花巴瑞特 目標直指新人王

2019-09-02 14:41

世籃賽／大陸隊致命失誤 波蘭OT氣走地主

2019-09-02 23:02

美網／約克維奇避談肩傷 退賽瓦文卡嘆可惜

2019-09-02 14:09

世籃賽／只讓塞內加爾拿47分 立陶宛大勝54分

2019-09-02 11:30

世籃賽／老將巴柏沙22分 巴西首戰擊敗紐西蘭

2019-09-02 11:40

影／莊智淵疑受不當攻擊棄戰東奧 體育署全力慰留

2019-09-02 14:25

U18世青賽／佐佐木練投引圍觀 台日戰沒上場

2019-09-02 21:39

美網／大陸金花爆冷退芭蒂 8強挑戰小威

2019-09-02 09:06

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00

日職／王柏融最後19戰拚翻轉 安打破百有危機

2019-09-02 16:29

ABL／楊敬敏加盟夢想家 期待對決林志傑

2019-09-02 12:56

MLB／退休隔年洋基世界大賽封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 06:45

MLB／卡拉斯科克服白血病登板 對手也起立歡呼

2019-09-02 10:10

U18世青賽／去年當替補 羅暐捷這次把握住機會

2019-09-02 17:14

美網╱球拍當槍瞄準線審 麥克布萊恩遭罰款

2019-09-02 16:16

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-02 21:15

U18世青賽／王彥程連兩年抗日成功 找回昔日自信心

2019-09-02 22:51

MLB／今日戰績表 洋基再見轟本季首支90勝球隊

2019-09-02 15:29

MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

2019-09-02 16:08

羽球／首屆全國大專校院排名積分賽 3日報名起跑

2019-09-02 18:15

日職／張奕4日再戰西武 修正動作拚第3勝

2019-09-02 16:59

世籃賽／延長賽失守 大陸輸波蘭

2019-09-03 01:27

U18世青賽／因雨裁定 中華隊2分勝日

2019-09-03 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top