日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

大谷翔平在18年轉戰大聯盟，延續在日職的投打二刀流，該季先發10場，投出4勝2敗3.31防禦率的成績，打擊方面更是優異，打出22轟、61分打點，打擊率也有2成85；今年雖然因傷無法上場投球，但目前仍有2成89打擊率、102安、16轟、54分打點的表現，這兩年在大聯盟刮起了一陣大谷旋風。相對於大谷，同年一起加入日職，當初也與他齊名的藤浪晉太郎，這幾年卻面臨生涯最重大的考驗。

大谷翔平本季雖然無法上場投球，但他在打擊上的表現還是可圈可點。 美聯社 分享 facebook

藤浪最近的一次出賽是在8月的最後一天，在二軍面對軟銀先發，投了5局被打出7支安打，另外還送出包括一次觸身球在內的5次保送，丟掉7分；12天前的先發，同樣是投5局，被打8支安打失3分，但也送出4次保送，仍有觸身球；10日的先發則是投完6局，被打8支安打失4分，保送有3次；總計藤浪8月在二軍先發3場，16局的投球被打出23支安打，雖有14次三振，但保送也多達12次。

控球是藤浪這幾年在一、二軍間掙扎的主因，他今年只在一軍出賽過一場，先發面對火力威脅性不強的中日，雖然投4又1/3局被打出4支安打，投出3次三振，只丟掉1分，但保送卻多達6次，其中觸身球就有2次，投完這場後馬上就再被下放二軍至今，從二軍這幾場的表現，外加阪神距離前段班只剩2場勝差的情形看來，藤浪本季要重回一軍的機會實在不高，將創下個人生涯單季出賽新低紀錄。

其實藤浪在剛進職棒的那幾年，表現可說是與大谷不相上下，13年新人球季就拿下10勝，接下來的14、15年兩個球季也分別有11勝及14勝的成績，16年雖只有7勝，但仍入選明星賽，球季結束後也獲選為WBC日本國家隊。而在這生涯的前4個球季，藤浪的控球並沒有多大的問題，從14到16年的連續3季，K/BB值都在9以上，15年還曾以221次三振奪下央聯三振王。

阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，他從2015球季之後就開始走下坡，今年多待在二軍，但控球一直沒有改善。 聯合報系資料照片 分享 facebook

17年球季開始，藤浪控球突然走鐘，該年因控球問題在球季中被下放二軍調整，最終只在一軍出賽11場，留下3勝5敗的成績，59局也只投出41次三振，但保送竟多達45次，觸身球就有8次；18年也只出賽13場，成績是5勝3敗，不過防禦率超過5，71局的投球也送出47次的保送，雖然比前一年進步，但控球仍有問題。

尤其是對右打者內角的位置，超過150公里的速球常常失控而形成接近打者的危險球，不管在一軍或二軍都曾直接打中打者的頭部，甚至還因此而引發清空板凳的事件。離譜的控球讓藤浪在球迷間嘲弄為殺人野球，對手球隊在面對他先發時，還在打線上刻意減少右打者的數量，以預防球員被觸身球擊中而骨折受傷的情況。

藤浪投球不定時失控的狀況直到今年仍持續發生，而且沒有改善的跡象，由於球速還是都能在150公里以上，也沒傳出什麼重大傷勢的消息，看起來身體應無礙，或許原因是在其他方面，不過這麼多年過去，歷經了兩任監督，阪神一、二軍教練團對藤浪的問題還是束手無策，他自己也無法突破困境，一個天生好手可能就因為各方的無作為，而消逝在時間當中了。