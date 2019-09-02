中職／桃猿賽後演唱會 ØZI笑稱與李宗盛同場有壓力

2019-09-02 00:58 中央社 桃園1日電



Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會邀請金曲最佳新人ØZI及李宗盛到場熱唱。ØZI笑說，跟大前輩李宗盛同場開唱，感到很開心也很有壓力。

桃猿在這2天舉辦阿迷趴，邀請眾多歌手到場表演，包括昨天的Karencici與蘇永康。樂團BOXING主唱葛西瓦及饒舌歌手BCW今天在賽前進行表演及開球，賽後演唱會則是桃猿洋投李茲特別獻唱後，ØZI及李宗盛合計唱10首歌。

ØZI擅長R&B及嘻哈曲風，成長於美國洛杉磯，也是知名歌手葉璦菱的兒子，今年金曲獎入圍6項大獎，更獲選為最佳新人。賽後演唱會ØZI一連唱了4首歌曲，包含Diamond、We Out Here、B.O.及天堂島。

ØZI受訪時說：「這是我人生第一次來看棒球比賽，很刺激也很特別，體會到這種加油聲，覺得滿熱血的，很期待在球場上表演，算是一個里程碑，很多歌手都會在球賽開唱或開球。」ØZI也指出，今天會把最熟悉的表演模式帶給觀眾看，因為應該很多棒球迷沒看過他的表演。

對於和李宗盛同場開唱，ØZI笑說：「我覺得壓力很大，從來沒有想過可以在這麼接近的時間點跟李宗盛大哥在同個活動表演，還滿開心的，壓力也滿大的。」

李宗盛在賽後演唱會唱了6首經典歌曲，包含「夢醒時分」、「17歲女生的溫柔」、「真心英雄」、「愛的代價」、「凡人歌」及「山丘」，還對現場觀眾說：「今天這個邀約是最特別的，來這邊唱不是錢的問題，棒球是我們社會所有人的黏著劑。」