中職／朱育賢第28轟屠獅 洪總：原本笑容都不見了

2019-09-01 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊朱育賢首打席就擊出三分全壘打。記者侯永全攝/影 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天在桃園球場對統一獅隊三連戰最後一戰，全場揮出16支安打，朱育賢5支4、4打點，陳俊秀5支3、3打點，以11：3大勝，終止對戰二連敗，獅隊中斷三連勝。

朱育賢、林泓育、陳俊秀先後開轟，朱育賢一局下從獅隊左投江辰晏的手中轟出三分砲，本季第28轟成為致勝一擊，也是近兩戰第三轟，穩居中職全壘打王，領先排名第二的蘇智傑拉大到四轟。

隊友砲火凶猛，猿隊洋投李茲先發五局，被揮出六支安打、失三分，奪下七連勝、近13場先發第12勝，本季14勝紀錄穩居勝投王。

江辰晏先發3.1局，被揮出八支安打（包括朱育賢、林泓育全壘打）、失八分，戰績掉到4勝8敗。

猿隊總教練洪一中說：「朱育賢的個性很陽光開朗，前一陣子太急，原本笑容都不見了，很少看到他這麼憂愁。」

洪一中表示，最近幾乎看不到朱育賢的笑容，其實挑戰紀錄不必強求，抱持平常心、非刻意，全壘打就會自然產生。

朱育賢下半季開打前36戰只有三轟，昨天雙響砲加上今天首局三分砲，總算找回手感，他說：「之前心態亂了、無法專注，需要沉澱一下。」

朱育賢表示，笑容是自己很大優點卻隱藏住，現在不管好壞都要用笑容迎接，發自內心笑出來，才會有好結果。