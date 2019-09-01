中職／朱育賢破紀錄後迷失 盼找回之前自己

2019-09-01 18:34 中央社 桃園1日電



朱育賢表示，因為追逐全壘打數的關係，最近有點迷失自我，但會慢慢找回之前的自己。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿的朱育賢上半季全壘打22支破紀錄，但近期陷入低潮，他今天表示，因為數據追逐的關係，最近有點迷失自我，但會慢慢找回之前的自己，經過這次瓶頸後也會更強壯。

朱育賢上半季敲出22支全壘打，打破中職半季全壘打紀錄，在排行榜上一直位居領先，但下半季長打陷入瓶頸，加上昨天對統一獅敲的單場雙響砲，累積5支全壘打，雖然還以27支排在第一，不過蘇智傑以24支緊追在後。

朱育賢昨天演出單場雙響砲，還包辦5分打點，不過之前有連3場無安打的小低潮。朱育賢坦言，「這段時間有點迷失自己，關注在數據上的追逐時，看的東西會愈來愈少，需要一段時間調適，畢竟曾經擁有過，說不在意是騙人的。」

朱育賢表示，因為迷失的關係，會常打到不是原本設定的球，變成太輕易攻擊，之後就會後悔；反之，如果心態穩定的話，就可以事先預防。

不過，朱育賢指出，隊上教練、隊友會一直給予鼓勵，要從基本開始改變，才會慢慢找到當初的感覺及熱情，「關鍵還是在自己，當自己沒辦法靜下來去沉澱，還會繞更遠的路，也要微笑去面對比賽，這滿重要。」

朱育賢表示，親身經歷低潮才會成長，「今年遇到滿好的課題，讓自己心理更強壯。」棒球是很奇妙的運動，可以瞬間變很簡單，也可以是很困難的東西，希望可以變成更穩定的打者，「進步空間還很大，也是一個挑戰，會帶著更健全的心態去面對所有事情。」