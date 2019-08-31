中職／林安可奪4座MVP英雄命 9局下失誤直呼完蛋了

2019-08-31 23:15 中央社 桃園31日電



統一獅隊新秀林安可。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 統一獅今天在桃園棒球場對Lamigo桃猿，林安可在7局上平手時，敲出超前安打，終場獅隊8比7險勝，林安可11天拿了4座MVP，不過9局下失誤讓他直呼：「當下想說完蛋了。」

1局下桃猿率先展開攻勢，藍寅倫敲二壘安打後，林立敲內野安打，陳俊秀擊出雙殺打，不過桃猿跑回1分，之後朱育賢轟出2分全壘打，取得3比0領先。

不過獅隊從第3局開始反攻，蘇智傑、陳鏞基接連安打，攻下1分。6局上獅隊一、三壘有人時，郭峻偉敲二壘安打，帶有1分打點，林靖凱再敲1打點安打，形成3比3平手。

7局上獅隊更是打了9個人次，吳桀睿因三壘手林立的失誤上壘後，鄧志偉敲安打、郭峻偉獲保送，形成滿壘，接著林安可敲二壘安打，帶有2分打點，下一棒黃恩賜更是轟出3分砲，獅隊這局共得5分。

朱育賢於8局下再敲出一發2分砲，幫助桃猿追回2分，目前朱育賢累積27支全壘打，領先第2名的蘇智傑3支。

9局下桃猿進行最後反攻，一、二壘有人時右外野手林安可發生失誤，形成滿壘，朱育賢敲1打點安打，郭嚴文擊出高飛犧牲打，不過獅隊終結者陳韻文最終仍守住最後1分，獅隊以8比7險勝桃猿。

對於驚險贏球，賽後總教練劉育辰笑說：「每次對上桃猿都是這種局面，習慣了，所以才會連3天讓陳韻文出賽，如果有機會贏球，選手身體許可就會把握住，不過明天即使領先也會讓他休息。」

單場MVP由敲出超前安打的林安可拿下，林安可今年季中才加入職棒，從10日生涯初登板以來，已奪了4座單場MVP，而且這場是第6局才上場代跑，總計2打數敲1支安打，包辦2分打點。

雖然打擊有好表現，不過林安可9局下的失誤差點造成比賽翻盤，他賽後說：「那球沒有判斷好，當下想說死定了，好險最後有贏，不然就完蛋了，最後一個出局數想說不管怎樣，即使撞牆都要接到這顆球。」