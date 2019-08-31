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圖／中職悍將5比4逆轉兄弟 范玉禹中繼奪勝投

2019-08-31 21:50聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊棒球場上演金控大戰，達成本季首度滿場，總教練陳連宏因抗議好球帶被驅逐出場，反倒激起悍將氣勢，靠著5局下攻下3分大局，及范玉禹中繼1.1局無失分，終場悍將以5比4逆轉擊敗兄弟。

富邦悍將范玉禹中繼1.1局無失分拿下勝投，他在6局上化解失分危機後，握拳吶喊慶祝...
富邦悍將范玉禹中繼1.1局無失分拿下勝投，他在6局上化解失分危機後，握拳吶喊慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將范玉禹中繼1.1局無失分拿下勝投，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將范玉禹中繼1.1局無失分拿下勝投，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
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富邦悍將陳鴻文第9局上場關門，拿下第16次救援成功。記者余承翰／攝影
富邦悍將陳鴻文第9局上場關門，拿下第16次救援成功。記者余承翰／攝影
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富邦悍將班華德一軍初登板，投不滿5局失3分退場。記者余承翰／攝影
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新莊棒球場上演金控大戰，本季首度滿場。記者余承翰／攝影
新莊棒球場上演金控大戰，本季首度滿場。記者余承翰／攝影
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富邦悍將以5比4逆轉擊敗中信兄弟，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
富邦悍將以5比4逆轉擊敗中信兄弟，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
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富邦悍將范玉禹
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