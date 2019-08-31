定向越野／亞青暨亞青少錦標賽 中華隊再獲1銀1銅

2019-08-31 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第3屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，中華小將再斬獲1銀1銅獎牌。圖／中華定向越野協會提供 分享 facebook 第3屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天進行壓軸的中距離決賽，中華小將再斬獲1銀1銅，20歲女子組黃敏惠以6秒之差的成績屈居銀牌，16歳女子組梁宇琪奪得銅牌，總計中華隊在本屆亞青賽共獲2銀1銅及2個第6名，是歷屈最佳表現。

相較於前幾天的惡劣天候，今天天公作美，是三天賽事天氣最好的一天，但由於天氣好，選手參賽完全是技術與經驗的比拚。20歲男子組競技長度4.2公里，20歲女子組3.2公里，18歲男子組3.9公里，18歲女子組2.7公里，16歲男子組2.9公里，16歲女子組2.6公里，中華隊陣中較有參賽經驗的選手大致能順利完賽，教練團對選手的表現感到滿意。

中華隊20歲女子的組黃敏惠此次表現出色，在13位女將參賽中，黃敏惠一開始就穏定前進，雖是第5個出發的選手，但很快就取得領先地位，以41分32秒完賽，只輸給以41分26秒獲金牌的日本選手6秒，並且領先得銅牌的中國大陸選手1分44秒之多。

另外16歲組女將梁宇琪是中華隊唯一每天都上頒獎台的選手，她今天表現出對山林定向訓練有素的優勢，在17位選手中第3位完賽，只落後香港與中國大陸選手。