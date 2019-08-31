中職／16年來8月49轟 林智勝：因投手開始疲勞

2019-08-31 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



林智勝。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊林智勝昨天對富邦悍將隊洋投羅力開轟，也是生涯16年來在8月累積的第49轟，他說：「應該是每年此時投手疲勞度增加，失投相對提高。」

林智勝沒有特別想這些紀錄，但多年來的個人觀察，「球季到這個時候，不管是先發、中繼還是救援投手，球質都不像剛開始那麼好」。

打者雖然天天出賽，但疲勞感不會像投手般嚴重，「因為我們習慣了這樣的方式，」林智勝說：「投手儘管球速還是一樣快，但球威會有落差。」

本季全壘打至今已累積22支，依然在領先群中，但林智勝對獎項沒有特別期待，「個人獎不是重點，因為都拿過了」。

打擊王是林智勝唯獨還沒到手過的獎項，但他也說：「沒那個命，就不要想了，全壘打、打點比較重要，會對球隊有直接的貢獻。」

兄弟上半季一度位居排頭，但沒能拿下冠軍，林智勝說：「那時領先、怕被追到，自己也沒想過會那麼順利，之後連敗，其實也是很好的經驗。」

林智勝認為，這些起伏可以讓年輕選手經驗值增加，「往後遇到同樣的狀況，就會有方向，打家做好本分，投打守環環相扣，就像現在這樣持續下去」。

今天對悍將隊比賽，林智勝沒排進先發，「右手虎口已經不舒服大概兩周，昨天第一個打席又折到，先暫時休息」，今天他在場邊待命、上場代打。