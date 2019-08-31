中職／悍將本季最後主題日 將辦月光音樂會

2019-08-31 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



悍將隊將在中秋節連假舉辦富邦人壽「LUNA」主題日。圖／富邦悍將隊提供 分享 facebook 富邦悍將隊將在9月13到15日舉辦富邦人壽「LUNA」主題日，以月球為主題舉辦系列活動，攜手富邦人壽結合棒球運動及青銀共樂理念，連續3天邀請跨世代金曲歌手舉辦「月光音樂會」、太空任務與精彩的宇宙馬戲團表演。

1969年阿波羅11號成功登月，今年9月適逢50周年，剛好又是中秋連假，悍將隊特別舉辦月光活動，9月13日中秋節當日，新莊球場大螢幕將帶來Fubon Angels 2019年單曲Shiny Tonight全新MV首播，再由「布農之月」與「搖滾女王」為演唱會揭開序幕。

9月14日為青銀共樂組合「全雷打」與「美聲蘿莉」驚喜獻聲，15日邀請大家一起「心花開」，再由「我想悍你唱」壓軸登場，一起與為中秋連假完美結尾。

「我想悍你唱」活動將開放對歌聲有自信的球迷朋友報名參加，經過海選後即有機會與悍將球星同台合唱，一起接受比金曲獎還嚴格的悍將評審導師群評分。

富邦人壽「LUNA」主題日，不僅有跨世代歌手接力開唱的「月光音樂會」，球團亦精心打造豐富有趣的太空任務活動關卡。

9月不僅是中秋團圓月，亦為國際失智症月，富邦人壽長期關懷失智症相關議題，目前病友工作職能延展亦逐漸引起社會重視。只要在指定貼文按讚支持，富邦人壽即捐出20元公益金予台灣失智症協會，持續推動提供失智病友工作機會。