世籃賽／美國隊聚餐獨漏洛培茲 華克扛領袖兼買單

2019-08-31 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019世界盃男籃賽今天晚間將在中國大陸八座城市開打，其中已飛抵上海的衛冕軍美國隊將等到明天晚間才會登場迎戰捷克，對於這次美國隊從集訓到練習賽不敵澳洲一路被看衰，但總教練波波維奇（Greg Popovich）表示，在過去一段時間美國隊成員已經迅速茁壯，團隊效應也已開花結果。

為了讓成員間有更好的化學效應，美國隊在從拉斯維加斯的集訓開始，總教練波波維奇都會不定期的召開團隊餐會，讓全隊一同共進晚餐，不過昨天晚間的團隊餐會教練團成員卻被排除在外，讓波波維奇也把握難得機會獨自放鬆。

談到過去一段以來美國隊的團隊變化，波波維奇認為球隊已經與集訓剛開始時有很大的不同，「他們在很短的時間內就已經變得愈來愈親近，友誼已經開花結果，我認為這對我們來說肯定是個好兆頭。」

除了波波維奇外，中鋒洛培茲（Brook Lopez）是昨天唯一未參加團隊餐會的球員，因為身為全隊唯一沒有使用iPhone的人，他錯過了團隊聚餐的訊息，只能在房間中使用客房服務叫餐，讓他笑稱，「我能說什麼？因為我可是三星手機的愛用者。」

而今夏簽下總值1.4億美元合約的後衛華克（Kemba Walker），不僅是這次美國隊的精神領袖，還必須接下團隊餐會買單的任務，談到球隊的良好化學效應時他說：「我認為我們現在確實有很棒的相處模式，我們想上場為彼此而戰，這是最重要的。這不是我這個夏天第一次負責買單，我想也不會是最後一次。」

美國這次分組賽與土耳其、捷克和日本同組，要搶下小組前二名的位置晉級到16強並非難事，明天晚間的小組賽首戰將對上捷克，9月3日則將對上土耳其，最後一戰則是對上同樣話題性十足的日本。