中職／蘇智傑24號轟出爐 平獅隊單季本土最多轟紀錄

2019-08-30 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅、Lamigo桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，兩隊互轟長程砲，共擊出5支全壘打，獅隊終場10：6獲勝；蘇智傑擊出個人本季第24轟，追平獅隊單季本土打者最多轟紀錄。

獅隊鄭鎧文首局上擊出3分砲，林祐樂在4局接手開轟，蘇智傑在同局擊出兩分全壘打，也是個人本季第24轟，追平獅隊本土打者最多轟紀錄（2016年、鄭鎧文）。

猿隊從4局下開始追分，林泓育敲出陽春砲，成為中職本季第7位20轟打者， 前6人依序為朱育賢（25轟）、蘇智傑、兄弟張志豪（23轟）、林智勝（22轟）、悍將隊林益全（21轟）、兄弟詹子賢（20轟）。

5局下林立擊出滿貫砲，本季第16轟出爐，有機會加入20轟俱樂部行列，這也是他中職生涯、本季第3支滿貫砲，平中職單季最多紀錄。

獅隊先發投手林子崴在5局下遭襲擊，沒有解決任何打者，被林立擊出全壘打後退場，只投4局、被敲7支安打、失5分皆為責失。

6局上，獅隊林祐樂、吳桀睿、黃恩賜、蘇智傑相繼敲安，再拿兩分；蘇智傑此戰3打數兩安打、3分打點，另有兩次保送，獲選單場MVP。