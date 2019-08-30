中職／赫猛優質好投 伯納：有膽識的投手

2019-08-30 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟隊洋投赫猛今晚對富邦悍將隊投出優質內容，率隊中止在新莊棒球場8連敗，總教練伯納稱讚他，「是一位很有膽識的投手」。

赫猛今晚用109球投完7局，被擊出6支安打、失兩分，隊友打擊也很捧場，終於止住在新莊一勝難求的窘況，他對球隊在新莊的8連敗有印象，「但實際上不太清楚」。

兄弟也中止對戰悍將隊洋投羅力的跨季6連敗，赫猛說：「很高興能幫助球隊中止對戰羅力連敗。」

赫猛首局被楊晉豪、林益全敲安失1分，「這局投了25球不太理想，之後調整好努力撐到7局，把比分咬住」。

伯納說：「赫猛今天投出一場相當精采的先發，也盡量把局數拉長，減輕牛棚負擔。」

赫猛在8月10日對悍將隊投7局、無失分、拿勝投，他說：「今天仍是按照球隊情蒐做準備，並配合教練指導，悍將隊今天打線排一些新人，也花了點時間去適應。」

除了赫猛之外，林智勝是兄弟另一位致勝功臣，他在2局上擊出首度追平比數的陽春砲，另在4局上擊出二度追平比數的高飛犧牲打，本季累積22轟。

林智勝說：「手感不錯，靠持續的訓練，希望可以維持下去。」他過去對戰悍將隊洋投羅力的打擊率不到兩成，昨晚開轟，「就是挑直球打，盡力而已」。