中職／赫猛投7局優質先發 兄弟中斷在新莊8連敗

2019-08-30 22:42 中央社 新北30日電



中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，兄弟先發投手赫猛主投7局僅失2分，演出優質先發，幫助球隊以4比2擊退悍將，中斷在新莊球場的8連敗。

悍將在1局下先馳得點，楊晉豪敲出二壘安打後，林益全再補上安打，帶有1分打點；不過，2局上林智勝敲出陽春全壘打，兄弟追平比數。

雖然2局下悍將的高國麟也敲一發陽春砲，不過4局上兄弟再展開攻勢，王威晨、陳子豪敲安打後，林智勝擊出高飛犧牲打攻下1分，彭政閔再敲二壘安打，接著岳東華也擊出高飛犧牲打，兄弟取得3比2領先。

9局上，彭政閔敲二壘安打後，岳東華再補上1打點安打，終場兄弟就以4比2擊退悍將，中斷在新莊球場的8連敗，也是本季在新莊的第4勝，目前兄弟仍暫居下半季第1名。

兄弟先發投手赫猛主投7局，被敲6支安打，沒有出現保送，投出3次三振，失2分，奪下本季第4勝，也獲選為單場MVP。赫猛賽後表示，「第1局用了26顆球不盡理想，不過努力度過後，都有照著自己意思去走，撐完7局努力幫球隊把比分咬住」。

悍將第7棒高國麟今天從赫猛手中敲出3支安打，包含一發陽春砲及二壘安打。赫猛指出，高國麟確實打得很好，全壘打那顆球是失投，「棒球比賽一條打線中，一定會有1個人是怎麼樣都解決不了他的，這很正常。」

赫猛上次先發對悍將，也演出7局無失分好投。不過，他指出，並沒有特別訣竅，「只是賽前按照後勤人員所設定的情蒐報告，去執行作戰策略，悍將今天排了一些新人進打線，想辦法在比賽中趕快找出弱點去攻擊他們。」

最近兄弟工具人岳東華攻守表現不錯，內外野兼修的他，今天鎮守左外野，在4局下演出超美技飛撲，接殺林哲瑄擊出的飛球；攻擊方面，也包辦2分打點。兄弟總教練伯納表示，「他天分很好，也有很多價值，而且愈來愈有自信，最近做出很好的調整。」